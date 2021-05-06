FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 9
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Кто хочет, торгуйте фунта. После пробития идет закрепление. Там и вход. Стоп соответственно за максимумом.
Аналогичная ситуация слева на скрине. Но помните, все риски вы берете на себя и на меня не сваливать.
Внимание. Если будет возврат одной свечей выше линии, продажа отменяется
Кто хочет, торгуйте фунта. После пробития идет закрепление. Там и вход. Стоп соответственно за максимумом.
Аналогичная ситуация слева на скрине. Но помните, все риски вы берете на себя и на меня не сваливать.
Внимание. Если будет возврат одной свечей выше линии, продажа отменяется
я тока что про сша спрашивал, а тут брексит. он фунтик будет падать но может на сотни пунктов стрельнуть в небольшом объёме средств в торгах в обе стороны в спекулятивных целях банка "великов".
По еве тоже немного взял. Баловство конечно, но все в плюс.
По еве тоже немного взял. Баловство конечно, но все в плюс.
Молодец, веточку топовую экспроприировал аккуратно и топит за свой сигнал
Интересно, насколько соврёт индикатор :)
Интересно, насколько соврёт индикатор :)
А как интерпретировать эти полосочки индикатора?
Интересно, насколько соврёт индикатор :)
А я и без индюков скажу, что вверх пойдет
А индюк врет.Дойдет в район 120,700, потопчется и на верх. если перебьет 121,350 то вообще высоко потом.
А как интерпретировать эти полосочки индикатора?
Зелёная - вверх, красная - вниз. Лайм "Предположительно вверх", то есть разворот или идёт консолидация, ну и розовый наоборот.
Довольно не плохо по нему подтверждать видение рынка, но если отталкиваться только от него не учитывая технику и фундамент, то обязательно нужны стопы.
P.S. Он у меня стоит всего на одном графике на котором его писал, и как-то бросилась в глаза новая стрелочка - решил опубликовать скрин. Торгую на чистом графике, до него никак руки не доходят забросить на все графики и плотно его изучить.
Написал 2 года назад, но так и не использую