FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 9

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Кто хочет, торгуйте фунта. После пробития идет закрепление. Там и вход. Стоп соответственно за максимумом.

Аналогичная ситуация слева на скрине. Но помните, все риски вы берете на себя и на меня не сваливать.

Внимание. Если будет возврат одной свечей выше линии, продажа отменяется

 
Старый добрый баян про омерига фсё. так когда? ну госдолг растёт (и НЕ перестанет расти вот прям в этом году, а сказки про долг самих себе это те самые сложные деривативы жилищного пузыря в сша чьлгромко и больно лопался "ванезапно" и не так уж и давно) ну производство падает ну компаний работающих в кредит всё больше, торговый баланс всё более отрицательный уже прям сильно не первый год как. прежде чем просто посмеяться нужно бы сделать обоснованный прогноз.  ну раз в год то можно? конечно в начале года а не в конце.  
 
Aleksandr Yakovlev:

Кто хочет, торгуйте фунта. После пробития идет закрепление. Там и вход. Стоп соответственно за максимумом.

Аналогичная ситуация слева на скрине. Но помните, все риски вы берете на себя и на меня не сваливать.

Внимание. Если будет возврат одной свечей выше линии, продажа отменяется

я тока что про сша спрашивал, а тут брексит. он фунтик будет падать но может на сотни пунктов стрельнуть в небольшом объёме средств в торгах в обе стороны в спекулятивных целях банка "великов".

 

По еве тоже немного взял. Баловство конечно, но все в плюс.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

По еве тоже немного взял. Баловство конечно, но все в плюс.


Молодец, веточку топовую экспроприировал аккуратно и топит за свой сигнал
 
Vladimir Baskakov:
Молодец, веточку топовую экспроприировал аккуратно и топит за свой сигнал
Здесь вроде все пишут прогнозы
 

Интересно, насколько соврёт индикатор :)


 
Vitaly Muzichenko:

Интересно, насколько соврёт индикатор :)


А как интерпретировать эти полосочки индикатора?

 
Vitaly Muzichenko:

Интересно, насколько соврёт индикатор :)


А я и без индюков скажу, что вверх пойдет

А индюк врет.

Дойдет в район 120,700, потопчется и на верх. если перебьет 121,350 то вообще высоко потом.
 
Vladimir Karputov:

А как интерпретировать эти полосочки индикатора?

Зелёная - вверх, красная - вниз. Лайм "Предположительно вверх", то есть разворот или идёт консолидация, ну и розовый наоборот.

Довольно не плохо по нему подтверждать видение рынка, но если отталкиваться только от него не учитывая технику и фундамент, то обязательно нужны стопы.

P.S. Он у меня стоит всего на одном графике на котором его писал, и как-то бросилась в глаза новая стрелочка - решил опубликовать скрин. Торгую на чистом графике, до него никак руки не доходят забросить на все графики и плотно его изучить.
Написал 2 года назад, но так и не использую

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