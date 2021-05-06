FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 456

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Сергей Криушин:

да догрузил котлету...посмотрим на эту ставку в казино...а то потери были больше 2К...)))


Надо было по моему сигналу GBPUSD GBPJPY  продать пока в максимуму были))) по пару лотов) было бы эффективнее чем на эту хрень 2 дня смотреть 30 минут и все тоже самое только в плюсе)

 
ALEKSANDR GADZERA:

Сергей это не тот инструмент на котором нужно зарабатывать, терять по 2000usd  нем это не правильно. Хотя сейчас продать можно, лося в ХАй ставьте чуть повыше и спите спокойно.

да нет нормально... на нем если правильно идешь больше выходит...главное настроение крупняка угадать - на что будут ставить...ход мысли Кука по технике Lesoruba...

 

GBPUSD GBPJY  время отведенное на падение заканчивается, так что хз может и не упадем как хотелось.... посмотрим


 
ALEKSANDR GADZERA:

Надо было по моему сигналу GBPUSD GBPJPY  продать пока в максимуму были))) по пару лотов) было бы эффективнее чем на эту хрень 2 дня смотреть 30 минут и все тоже самое только в плюсе)

Вот надо было...как то графики по ярче бы... а то не внушают...  да и не успеваю уследить за частыми переменами, как то надо попривыкнуть...))

 
Сергей Криушин:

Вот надо было...как то графики по ярче бы... а то не внушают...  да и не успеваю уследить за частыми переменами, как то надо попривыкнуть...))

как будет хорошая точка разворота тренда скажу) так чтобы внушала

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

как будет хорошая точка разворота тренда скажу) так чтобы внушала

вот тут может произойти разворот - больше шансов пойти верх

Файлы:
GBPUSDM30_1.32382.png  34 kb
 

по золоту 100 взял по фибо... блин как бы дальше на 161 не рванул... а то моя кишка такую котлету не выдержит...)))

100 взял

[Удален]  
Сергей Криушин:

по золоту 100 взял по фибо... блин как бы дальше на 161 не рванул... а то моя кишка такую котлету не выдержит...)))


вообще то, она с утра показывает верх. - но кто его знает, риск у Вас большой

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возле R1 покрутится - а там кто его знает. обычно от R1 возвращается к S1

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Файлы:
XAUUSDM30_1953.58.png  43 kb
 
SanAlex:

вообще то, она с утра показывает верх. - но кто его знает, риск у Вас большой

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возле R1 покрутится - а там кто его знает. обычно от R1 возвращается к S1

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кто не рискует - тот не пьет... как без риска... всегда думаешь взять от разворота, чтоб конкретно 200 - 300 бывает и больше, когда хорошо угадаешь...)) 

[Удален]  
Сергей Криушин:

кто не рискует - тот не пьет... как без риска... всегда думаешь взять от разворота, чтоб конкретно 200 - 300 бывает и больше, когда хорошо угадаешь...)) 

вот крутится - может и развернутся от сюда - мою ловушку не хочет взять вниз с собой.

- но может прорвать и очень высоко, у меня через 1400 пунктов умножется лот в два раза и так будет умножать. 

XAUUSDH2

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