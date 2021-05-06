FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 456
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да догрузил котлету...посмотрим на эту ставку в казино...а то потери были больше 2К...)))
Надо было по моему сигналу GBPUSD GBPJPY продать пока в максимуму были))) по пару лотов) было бы эффективнее чем на эту хрень 2 дня смотреть 30 минут и все тоже самое только в плюсе)
Сергей это не тот инструмент на котором нужно зарабатывать, терять по 2000usd нем это не правильно. Хотя сейчас продать можно, лося в ХАй ставьте чуть повыше и спите спокойно.
да нет нормально... на нем если правильно идешь больше выходит...главное настроение крупняка угадать - на что будут ставить...ход мысли Кука по технике Lesoruba...
GBPUSD GBPJY время отведенное на падение заканчивается, так что хз может и не упадем как хотелось.... посмотрим
Надо было по моему сигналу GBPUSD GBPJPY продать пока в максимуму были))) по пару лотов) было бы эффективнее чем на эту хрень 2 дня смотреть 30 минут и все тоже самое только в плюсе)
Вот надо было...как то графики по ярче бы... а то не внушают... да и не успеваю уследить за частыми переменами, как то надо попривыкнуть...))
Вот надо было...как то графики по ярче бы... а то не внушают... да и не успеваю уследить за частыми переменами, как то надо попривыкнуть...))
как будет хорошая точка разворота тренда скажу) так чтобы внушала
как будет хорошая точка разворота тренда скажу) так чтобы внушала
вот тут может произойти разворот - больше шансов пойти верх
по золоту 100 взял по фибо... блин как бы дальше на 161 не рванул... а то моя кишка такую котлету не выдержит...)))
по золоту 100 взял по фибо... блин как бы дальше на 161 не рванул... а то моя кишка такую котлету не выдержит...)))
вообще то, она с утра показывает верх. - но кто его знает, риск у Вас большой
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возле R1 покрутится - а там кто его знает. обычно от R1 возвращается к S1
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вообще то, она с утра показывает верх. - но кто его знает, риск у Вас большой
-------------------
возле R1 покрутится - а там кто его знает. обычно от R1 возвращается к S1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
кто не рискует - тот не пьет... как без риска... всегда думаешь взять от разворота, чтоб конкретно 200 - 300 бывает и больше, когда хорошо угадаешь...))
кто не рискует - тот не пьет... как без риска... всегда думаешь взять от разворота, чтоб конкретно 200 - 300 бывает и больше, когда хорошо угадаешь...))
вот крутится - может и развернутся от сюда - мою ловушку не хочет взять вниз с собой.
- но может прорвать и очень высоко, у меня через 1400 пунктов умножется лот в два раза и так будет умножать.