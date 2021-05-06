FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 226

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Renat Akhtyamov:

прикольную системс придумали, да?

;)

Привет. Какая бы не была, главное чтоб положительный результат был.

 

XAUUSD  Есть конечно погрешность, но думаю не страшно


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

XAUUSD  Есть конечно погрешность, но думаю не страшно


я вот - немного заработал на фунте и рискнул с голдом ( за 18 секунд снесли)

голд 

XAUUSDM2ч

 
Aleksandr Yakovlev:

Вчера все сделки по канадцу БУ выбило. 

Сегодня открылся по лучшей цене на продажу.

Часть сделки соответственно прикрыл уже.


От сюда снова вверх пойдем, советую прикрыть


 
ALEKSANDR GADZERA:

От сюда снова вверх пойдем, советую прикрыть


Премного благодарен за совет)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Премного благодарен за совет)))

всегда пожалуйста.

 
Alexsandr San:

я вот - немного заработал на фунте и рискнул с голдом ( за 18 секунд снесли)

 


По золоту лучше вниз. ИМХО ниже 1500. 

Пипсовать вообще смысла нет.

Выносит, потом идет как надо...

Ранее много раз попадалась.)

 
sterva:

По золоту лучше вниз. ИМХО ниже 1500. 

Пипсовать вообще смысла нет.

Выносит, потом идет как надо...

Ранее много раз попадалась.)

Привет. У меня есть инфа, что "золото в район 1300 и ниже" пойдет.

Это дословные слова 1 эксперта. Признаюсь, он практически никогда не ошибался.

Поэтому доверяю ему и пишу здесь.
[Удален]  
sterva:

По золоту лучше вниз. ИМХО ниже 1500. 

Пипсовать вообще смысла нет.

Выносит, потом идет как надо...

Ранее много раз попадалась.)

да! пипсовка по этой паре мрак! 

мрак

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. У меня есть инфа, что "золото в район 1300 и ниже" пойдет.

Это дословные слова 1 эксперта. Признаюсь, он практически никогда не ошибался.

Поэтому доверяю ему и пишу здесь.

Бабушка штоли ваша сказала?))) просто если кто-то другой, то я отказываюсь верить, уахахахаах. ржака))))

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