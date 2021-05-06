FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 226
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прикольную системс придумали, да?
;)
Привет. Какая бы не была, главное чтоб положительный результат был.
XAUUSD Есть конечно погрешность, но думаю не страшно
XAUUSD Есть конечно погрешность, но думаю не страшно
я вот - немного заработал на фунте и рискнул с голдом ( за 18 секунд снесли)
Вчера все сделки по канадцу БУ выбило.
Сегодня открылся по лучшей цене на продажу.
Часть сделки соответственно прикрыл уже.
От сюда снова вверх пойдем, советую прикрыть
От сюда снова вверх пойдем, советую прикрыть
Премного благодарен за совет)))
Премного благодарен за совет)))
всегда пожалуйста.
я вот - немного заработал на фунте и рискнул с голдом ( за 18 секунд снесли)
По золоту лучше вниз. ИМХО ниже 1500.
Пипсовать вообще смысла нет.
Выносит, потом идет как надо...
Ранее много раз попадалась.)
По золоту лучше вниз. ИМХО ниже 1500.
Пипсовать вообще смысла нет.
Выносит, потом идет как надо...
Ранее много раз попадалась.)
Привет. У меня есть инфа, что "золото в район 1300 и ниже" пойдет.
Это дословные слова 1 эксперта. Признаюсь, он практически никогда не ошибался.Поэтому доверяю ему и пишу здесь.
По золоту лучше вниз. ИМХО ниже 1500.
Пипсовать вообще смысла нет.
Выносит, потом идет как надо...
Ранее много раз попадалась.)
да! пипсовка по этой паре мрак!
Привет. У меня есть инфа, что "золото в район 1300 и ниже" пойдет.
Это дословные слова 1 эксперта. Признаюсь, он практически никогда не ошибался.Поэтому доверяю ему и пишу здесь.
Бабушка штоли ваша сказала?))) просто если кто-то другой, то я отказываюсь верить, уахахахаах. ржака))))