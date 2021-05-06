FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 575
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет Виталь. Я конечно не очень разбираюсь в этом вопросе.
Но попробую сравнить как это выглядит.
В смарт телевизоре есть приложения всякие, которые можно скачать, Это своего рода тоненькие фанерные двери.
Двери через которые можно смотреть фильмы, игры, и прочее..... Эти двери ничего не весят практически и не требуют усилий для телевизора.
А ты пытаешься установить бронированную сейф дверь как в банке.
Мне кажется эта затея не выполнима. Если автономно конечно.
Это мне так кажется. Могу ошибаться.
ошибаетесь. там обычный усеченный андроид. плеймаркет работает, приложения ставятся. Это вы путаете смарты со своими Осями. Первые самсунги, лыжы. После, когда китайцы начали делать смарты на андроидах, все тоже начали забывать о своих телеОсях.
А вот по окнам ограничения видимо есть. У меня на телефоне только одно окно и в мт4 и в мт5.пс можно 2 окна сделать, одно с 4ки, другое с 5ки, если 9 андроид телека многооконность поддержит)
ошибаетесь. там обычный усеченный андроид. плеймаркет работает, приложения ставятся. Это вы путаете смарты со своими Осями. Первые самсунги, лыжы. После, когда китайцы начали делать смарты на андроидах, все тоже начали забывать о своих телеОсях.
А вот по окнам ограничения видимо есть. У меня на телефоне только одно окно и в мт4 и в мт5.пс можно 2 окна сделать, одно с 4ки, другое с 5ки, если 9 андроид телека многооконность поддержит)
Ну, значит ошибся.
это Ваш эксперт , такой результат выдал? не плохо мне кажется, он у Вас настроен.
а я пропустил через эксперта, просто индикатор - без всяких наворотов, просто от точек открывалось и закрывалось
нет плохо, это за период с 2019, другие года слив
А с каких пор МТ для для андроида позволяет открыть одновременно несколько графиков?
Ну знал-бы - не спрашивал)
На телефон поставил 4 и 5, но там одно окно в терминале, на котором свечи по 1 миллиметру и их рассмотреть понятное дело - невозможно.
То есть, на андроиде нельзя открыть 1 терминал и несколько графиков?
Ну знал-бы - не спрашивал)
На телефон поставил 4 и 5, но там одно окно в терминале, на котором свечи по 1 миллиметру и их рассмотреть понятное дело - невозможно.
То есть, на андроиде нельзя открыть 1 терминал и несколько графиков?
Да. Однооконные. А можно эмуль винды 10ки на андроид замутить)))) Вот и почему нет смартТВ с 10кой мобильной. как все проще было бы))
Зы вообще если тема так стоит, то лучше наверное купить нетбук однокорпусник, он стоит в минимуме 10ку и сзади телека поставить, и можно резвиться.
Всем привет. По фунту у меня аж 3 варианта развития ситуации.
Белиберда в общем. Но и в этой билиберде есть точки, где можно поторговать.
Я конечно же склоняюсь к походу вниз.
Да, и еще забыл сказать . Линия 1,33115 должна быть пробита, чтобы точно быть уверенным, что тренд восходящий сломлен.
Всем привет. По фунту у меня аж 3 варианта развития ситуации.
Белиберда в общем. Но и в этой билиберде есть точки, где можно поторговать.
Я конечно же склоняюсь к походу вниз.
Да, и еще забыл сказать . Линия 1,33115 должна быть пробита, чтобы точно быть уверенным, что тренд восходящий сломлен.
бай потом селл
Развороты
Цели
GBPUSD следующая важная точка будет вот в это время.
GBPUSD следующая важная точка будет вот в это время.
ХМ. Жаль... ./