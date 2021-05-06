FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 12

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Здраствуйте! Смотрю на евро доллар, она как раз на сильном  спросе. Австралиец доллар тоже на спросе. У фунт доллар смотрица спрос на 1.30. Фунт может и стрелять тов одну сторону 400 пунктов то в другую за пару часов. Посмотрим. Стоплос всегда защитит наши деньги!
 

Всем привет!!!


 
Lesorub:

Всем привет!!!

Приветствую! 

 

нарушу спокойствие

входы и выходы ведь явно не по опубликованной разметке

 
По EURJPY дожимаю последние 100п вверх на 122.60.Далее пойдет вниз на 120.15
 
Alexxl2008:
По EURJPY дожимаю последние 100п вверх на 122.60.Далее пойдет вниз на 120.15

Дожимай до 123,700

 
Vladimir Baskakov:
EurUsd Buy 1.1107 TP 1.1130
GbpUsd Buy 1.3070 TP 1.3108

Сухой текст без картинок - ни о чём не говорит.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Сухой текст без картинок - ни о чём не говорит.

Пишу с телефона. В мобильной версии не все функции оформления доступны же
 
Maxim Kuznetsov:

нарушу спокойствие

входы и выходы ведь явно не по опубликованной разметке

"Фигули" нарисовали Вы...

У нас - ТР!

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