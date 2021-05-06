FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 12
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Всё, вверх приехали
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Vitaly Muzichenko, 2020.01.08 09:25
Теперь можно предположить движение вверх
Всем привет!!!
Всем привет!!!
Приветствую!
нарушу спокойствие
входы и выходы ведь явно не по опубликованной разметке
По EURJPY дожимаю последние 100п вверх на 122.60.Далее пойдет вниз на 120.15
Дожимай до 123,700
EurUsd Buy 1.1107 TP 1.1130
GbpUsd Buy 1.3070 TP 1.3108
Сухой текст без картинок - ни о чём не говорит.
Сухой текст без картинок - ни о чём не говорит.
нарушу спокойствие
входы и выходы ведь явно не по опубликованной разметке
"Фигули" нарисовали Вы...
У нас - ТР!
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