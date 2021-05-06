FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 360

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Vladimir Baskakov:
Скорее глупый прогноз, без основания, индикаторов и т.п. Просто фантазия

Фантазия, игра........Да какая разница. Я умею это делать в отличие от некоторых.

А тебе удачи с твоими фантазиями. Пока.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Фантазия, игра........Да какая разница. Я умею это делать в отличие от некоторых.

А тебе удачи с твоими фантазиями. Пока.
Пока ты умеешь счета сливать только
 
Две недели не было и всего 2.5 страницы написали....
 

По еве часть позиции пофиксил.

По фунту аналогично


 
Aleksandr Yakovlev:

По еве часть позиции пофиксил.


Хорошо зашел

 
Ivan Butko:

Хорошо зашел

Пара была практически на максимуме. Образовался канал(зона накопления или консолидация-кому как удобно), был ложный пробой 

импульсом и возврат большим импульсом в зону. Тест и продажа. Пришлось понаблюдать перед входом.


 

По франку так же часть позиции прикрыл. Пара находилась на минимумах. Брал на пробой от второго дна.


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Нормально нАздак полетел, естессно, когда я прикрыл лосей на его копии обглоданной)) Умеют держать, молодцы.
 

По этой паре продажа. Трал 30 п., часть закрою и оставлю без трала.


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Помолимся за nasdaq на 11000 за неделю) Меня зафрендили несколько гур) Спасибо, нинада, сам гура мля еще тот;)
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