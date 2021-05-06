FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 360
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Скорее глупый прогноз, без основания, индикаторов и т.п. Просто фантазия
Фантазия, игра........Да какая разница. Я умею это делать в отличие от некоторых.А тебе удачи с твоими фантазиями. Пока.
Фантазия, игра........Да какая разница. Я умею это делать в отличие от некоторых.А тебе удачи с твоими фантазиями. Пока.
По еве часть позиции пофиксил.
По фунту аналогично
По еве часть позиции пофиксил.
Хорошо зашел
Хорошо зашел
Пара была практически на максимуме. Образовался канал(зона накопления или консолидация-кому как удобно), был ложный пробой
импульсом и возврат большим импульсом в зону. Тест и продажа. Пришлось понаблюдать перед входом.
По франку так же часть позиции прикрыл. Пара находилась на минимумах. Брал на пробой от второго дна.
По этой паре продажа. Трал 30 п., часть закрою и оставлю без трала.