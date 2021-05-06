FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 317

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sterva:

Я вижу пока 1800, затем сильно вниз. ИМХО.)

не, если серьёзно - то я с Вами согласен, где то туда пара стремится . но надо следить за ситуацией - снесут всех  

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я например уже перешёл в плюс 

XAUUSDH2ж

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не знаю я вроде всё по простому - но не кто не хочет услышать меня  

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не знаю вроде я уже выкладывал эту пипку -

----------- она покажет направление - смену направления, всё зависит дальше от интуиции 

 

Вот, что рисует многим КУКЛ:     


 
Lesorub:

Вот, что рисует многим КУКЛ:


Это-ж "голова, плечи"!!! 
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Lesorub:

Вот, что рисует многим КУКЛ:


средний палец!?

 
Alexsandr San:

средний палец!?

Точно, факи раздает всем желающим...

Подожду до закрытия дня :


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Lesorub:

Точно, факи раздает всем желающим...

Подожду до закрытия:


всё правильно стоим - и покажем куклу  

 
Alexsandr San:

всё правильно стоим - и покажем куклу  

Не..., лучше с ним в обойме:


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Lesorub:

Не, лучше с ним в обойме...


тут ещё не понятно 

GBPUSDH2

 
Alexsandr San:

тут ещё не понятно 


Для многих...

Сюда прикатят:


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