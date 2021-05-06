FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 317
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Я вижу пока 1800, затем сильно вниз. ИМХО.)
не, если серьёзно - то я с Вами согласен, где то туда пара стремится . но надо следить за ситуацией - снесут всех
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я например уже перешёл в плюс
не знаю я вроде всё по простому - но не кто не хочет услышать меня
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не знаю вроде я уже выкладывал эту пипку -
----------- она покажет направление - смену направления, всё зависит дальше от интуиции
Вот, что рисует многим КУКЛ:
Вот, что рисует многим КУКЛ:
Вот, что рисует многим КУКЛ:
средний палец!?
средний палец!?
Точно, факи раздает всем желающим...
Подожду до закрытия дня :
Точно, факи раздает всем желающим...
Подожду до закрытия:
всё правильно стоим - и покажем куклу
всё правильно стоим - и покажем куклу
Не..., лучше с ним в обойме:
Не, лучше с ним в обойме...
тут ещё не понятно
тут ещё не понятно
Для многих...
Сюда прикатят: