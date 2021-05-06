FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 240

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sterva:

Кто нибудь  продает нефть?. Стоит еще вниз гнать?

p.s. тр 18 BRN

не когда не проверял Индикаторы по этому инструменту - если им верить, то ещё вниз BRNH2

BRNH2с

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если как обычно - от "S2" может развернутся 

 
Alexsandr San:

не когда не проверял Индикаторы по этому инструменту - если им верить, то ещё вниз BRNH2

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если как обычно - от "S2" может развернутся 

Спасибо. Правильней наверное пока выйти. )

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дорогая же позиция , решил проверить. во первых лот от 0.10 и дешевле нельзя       BRN

BRN 

 
Alexsandr San:

дорогая же позиция , решил проверить. во первых лот от 0.10 и дешевле нельзя       BRN

 

Уже вверх зашли. Быстро Вы .)

Тр где R1 правильно понимаю?

 

Не ужели до моих позиций доберется   

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sterva:

Уже вверх зашли. Быстро Вы .)

Тр где R1 правильно понимаю?

надо что бы цена закрепилась выше Индикаторной линии(где галочка) тогда можно прогнозировать( а так, я думаю что может, ещё пойти вниз)

BRNM5 

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Alexsandr San:

надо что бы цена закрепилась выше Индикаторной линии(где галочка) тогда можно прогнозировать( а так, я думаю что может, ещё пойти вниз)

 

Вот надо же, снесли и пошли куда надо 

BRNM5L

 
NZDUSD пошел вниз на 0.5660,затем вверх разворот на 0.6770.Движение будет быстрым.
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Speculator:

Не ужели до моих позиций доберется   

Сегодня может быть - 1.07841  EURUSDH2

---------------------------------

(- может быть!?), а есть шанс - быть там

EURUSDH2

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. У меня есть инфа, что "золото в район 1300 и ниже" пойдет.

Это дословные слова 1 эксперта. Признаюсь, он практически никогда не ошибался.

Поэтому доверяю ему и пишу здесь.

Стоило подождать...)

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