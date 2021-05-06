FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 240
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Кто нибудь продает нефть?. Стоит еще вниз гнать?
p.s. тр 18 BRN
не когда не проверял Индикаторы по этому инструменту - если им верить, то ещё вниз BRNH2
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если как обычно - от "S2" может развернутся
не когда не проверял Индикаторы по этому инструменту - если им верить, то ещё вниз BRNH2
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если как обычно - от "S2" может развернутся
Спасибо. Правильней наверное пока выйти. )
дорогая же позиция , решил проверить. во первых лот от 0.10 и дешевле нельзя BRN
дорогая же позиция , решил проверить. во первых лот от 0.10 и дешевле нельзя BRN
Уже вверх зашли. Быстро Вы .)
Тр где R1 правильно понимаю?
Не ужели до моих позиций доберется
Уже вверх зашли. Быстро Вы .)
Тр где R1 правильно понимаю?
надо что бы цена закрепилась выше Индикаторной линии(где галочка) тогда можно прогнозировать( а так, я думаю что может, ещё пойти вниз)
надо что бы цена закрепилась выше Индикаторной линии(где галочка) тогда можно прогнозировать( а так, я думаю что может, ещё пойти вниз)
Вот надо же, снесли и пошли куда надо
Не ужели до моих позиций доберется
Сегодня может быть - 1.07841 EURUSDH2
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(- может быть!?), а есть шанс - быть там
Привет. У меня есть инфа, что "золото в район 1300 и ниже" пойдет.
Это дословные слова 1 эксперта. Признаюсь, он практически никогда не ошибался.Поэтому доверяю ему и пишу здесь.
Стоило подождать...)