FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 450
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Возможно.
Отчего сегодня еврик не ушёл на вполне закономерный 1.175 ?
Еще не вечер. Пляски. К утру ясно будет, может и раньше. Неопределенность всегда волатильна в определенных пределах и тренды большими быть не могут.
Так задумано.
политика штатов 100% бьет по экономике всего мира, один пост Трампа всё туда сюда двигает, но говорить об этом не моги... парадокс демократии и нашей модерации... типа разжигаем мы тут революционные перестрелки и влияние на выборы...((
А победа Байдена будет самой большой насмешкой над Америкой... неужели не ясно, что ставя такого кандидата, демократы это сделали только в шутку или в насмешку над Америкой за прошлый проигрыш Клинтон... стан демократов и не надеялся на победу... их и так всё устраивает... так сказать, чем хуже Америке, тем лучше для них и возможно в ближайшем будущем...
Ага, падаем
И фунт тоже
Возможно.
Отчего сегодня еврик не ушёл на вполне закономерный 1.175 ?
Да, похоже Байден берет победу и куда тогда двинут рынки, если всё вернется к обамовским методам...
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден лидирует на выборах президента США в ключевых штатах Флорида и Джорджия.
почему бы ей не побывать возле 1811.67
- тем более самый раз полетать
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явно был снос - ждем цели 1925.80, закупаемся и сливаемся
почему бы ей не побывать возле 1811.67
- тем более самый раз полетать
-----------------------------------------------------
явно был снос - ждем цели 1925.80, закупаемся и сливаемся
Золото так не ходит. Сначала - бежим в кэш. Растёт доллар, всё остальное падает. Если всё плохо - уходим в золото. Не 1925, а маненько побольше )
Покупку Вы обозначили правильно, имхенько. 1800-1812. Там уровень. Месяца 2 назад речь о том была.
почему бы ей не побывать возле 1811.67
сегодня только тренировка - а в завтра будет весело.
Золото так не ходит. Сначала - бежим в кэш. Растёт доллар, всё остальное падает. Если всё плохо - уходим в золото. Не 1925, а маненько побольше )
Покупку Вы обозначили правильно, имхенько. 1800-1812. Там уровень. Месяца 2 назад речь о том была.
Да! скорее всего выше - где то 1938.68