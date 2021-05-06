FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 450

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Алексей Тарабанов:

Возможно. 

Отчего сегодня еврик не ушёл на вполне закономерный 1.175 ? 

Еще не вечер. Пляски. К утру ясно будет, может и раньше. Неопределенность всегда волатильна в определенных пределах и тренды большими быть не могут. 

 
Valeriy Yastremskiy:

Так задумано.

политика штатов 100% бьет по экономике всего мира, один пост Трампа всё туда сюда двигает, но говорить об этом не моги... парадокс демократии и нашей модерации... типа разжигаем мы тут революционные перестрелки и влияние на выборы...((

А победа Байдена будет самой большой  насмешкой над Америкой... неужели не ясно, что ставя такого кандидата, демократы это сделали только в шутку или в насмешку над Америкой за прошлый проигрыш Клинтон... стан демократов и не надеялся на победу... их и так всё устраивает... так сказать, чем хуже Америке, тем лучше для них и возможно в ближайшем будущем...

 
Aleksandr Yakovlev:

Ага, падаем

И фунт тоже


МДА....  упали 
 
Алексей Тарабанов:

Возможно. 

Отчего сегодня еврик не ушёл на вполне закономерный 1.175 ? 

Вот и сходили
 

Да, похоже Байден берет победу и куда тогда двинут рынки, если всё вернется к обамовским методам...

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден лидирует на выборах президента США в ключевых штатах Флорида и Джорджия.

Согласно большинству прогнозов, во Флориде, которая дает 29 голосов выборщиков, для переизбрания необходимо выиграть действующему главе государства Дональду Трампу.
Джорджия дает 16 голосов выборщиков...
[Удален]  

почему бы ей не побывать возле 1811.67

- тем более самый раз полетать

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явно был снос - ждем цели  1925.80, закупаемся и сливаемся 

Файлы:
XAUUSDH8_1811.67.png  50 kb
XAUUSDM30_1925.80.png  56 kb
 
Всё. Побежали в кэш. 
 
SanAlex:

почему бы ей не побывать возле 1811.67

- тем более самый раз полетать

-----------------------------------------------------

явно был снос - ждем цели  1925.80, закупаемся и сливаемся 

Золото так не ходит. Сначала - бежим в кэш. Растёт доллар, всё остальное падает. Если всё плохо - уходим в золото. Не 1925, а маненько побольше ) 

Покупку Вы обозначили правильно, имхенько. 1800-1812. Там уровень. Месяца 2 назад речь о том была. 

[Удален]  
SanAlex:

почему бы ей не побывать возле 1811.67

сегодня только тренировка - а в завтра будет весело. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Золото так не ходит. Сначала - бежим в кэш. Растёт доллар, всё остальное падает. Если всё плохо - уходим в золото. Не 1925, а маненько побольше ) 

Покупку Вы обозначили правильно, имхенько. 1800-1812. Там уровень. Месяца 2 назад речь о том была. 

Да! скорее всего выше - где то 1938.68 

XAUUSDM30 1938.68

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