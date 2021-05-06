FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 49
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Возможный Еврозакидон в 60 пунктов:
Если в 6-тую фигуру опустят в моменте у тебя риска (капитала) хватит?
Если в 6-тую фигуру опустят в моменте у тебя риска (капитала) хватит?
Если, да кабы...
Вы свое считайте!
Я пишу про то, на чем имеет организатор бабки. А как народ распорядится этой инфой, мне вообще пох...
Держи расклад по фьючу:
"Но почему вы ограбили банк? Это было необходимо - там были деньги..." (С)
Ва - Банк (1981)
А теперь деньги на 1.14638
И пусть хоть все уписаются о вирусах, новостях и в других рассуждениях, ОН для себя давно все решил!
А теперь деньги на 1.14638
И пусть хоть все уписаются о вирусах, новостях и в других рассуждениях, ОН для себя давно все решил!
Все верно! Только в 6 тую фигу могут сначала загнать, чтобы точно всех развести)))
Фунт наобещал мне 400 пунктов:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.02.08 09:57
Ну что, Фунтик прибыл в зону лимитов...
Чья - то исполнится в жизни мечта!
Я в него верю!
Правда, завтра новости по Фунту, потому есть цель на возврат:
Но, нас не объегоришь с этим!!!
Итак, возвращаемся к нашим баранам...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.02.08 11:03
Вот еще качественный сигнал:
Минимум 160 пунктов. Работайте, кому надо...
А надо ли кому???
Итак, возвращаемся к нашим баранам...
А надо ли кому???
Надо )
В это время по евро луню стоял, не хватило маржи для отработки сигнала.
Надо )
В это время по евро луню стоял, не хватило маржи для отработки сигнала.
Что Вам не хватило???
Отличный сигнал!
Профит - Гут!!!
Если заходишь с учетом риска, то на Мальдивы бы можно пригласить подругу...
Впрочем, 100 п. с текущих цен вполне себе ничего!
Еврофунт: