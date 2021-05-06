FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 49

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Lesorub:

Возможный Еврозакидон в 60 пунктов:


Если в 6-тую фигуру опустят в моменте у тебя риска (капитала) хватит?

 
Artem Buhaichuk:

Если в 6-тую фигуру опустят в моменте у тебя риска (капитала) хватит?

Если, да кабы...

Вы свое считайте!

Я пишу про то, на чем имеет организатор бабки. А как народ распорядится этой инфой, мне вообще пох...

Держи расклад по фьючу:


"Но почему вы ограбили банк? Это было необходимо - там были деньги..." (С)    

Ва - Банк (1981)

 

А теперь деньги на 1.14638


И пусть хоть все уписаются о вирусах, новостях и в других рассуждениях, ОН для себя давно все решил!

 
Lesorub:

А теперь деньги на 1.14638


И пусть хоть все уписаются о вирусах, новостях и в других рассуждениях, ОН для себя давно все решил!

Все верно! Только в 6 тую фигу могут сначала загнать, чтобы точно всех развести)))

 

Фунт наобещал мне 400 пунктов:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

Lesorub, 2020.02.08 09:57

Ну что, Фунтик прибыл в зону лимитов...


Чья - то исполнится в жизни мечта!      

Я в него верю!

Правда, завтра новости по Фунту, потому есть цель на возврат:

Но, нас не объегоришь с этим!!!

 

Итак, возвращаемся к нашим баранам...


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

Lesorub, 2020.02.08 11:03

Вот еще качественный сигнал:

Минимум 160 пунктов. Работайте, кому надо...

А надо ли кому???


 
ввп фунт полный игнор
 
Lesorub:

Итак, возвращаемся к нашим баранам...


А надо ли кому???


Надо )

В это время по евро луню стоял, не хватило маржи для отработки сигнала.

Файлы:
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Nikolai Krylov:

Надо )

В это время по евро луню стоял, не хватило маржи для отработки сигнала.

Что Вам не хватило???

Отличный сигнал!

Профит - Гут!!!

Если заходишь с учетом риска, то на Мальдивы бы можно пригласить подругу...

Впрочем, 100 п. с текущих цен вполне себе ничего!

 

Еврофунт:


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