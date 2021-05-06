FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 10
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Извиняюсь за использование чужого скрина. Я вижу примерно так. Кому то покажется знакомая фигура)))
Извиняюсь за использование чужого скрина. Я вижу примерно так. Кому то покажется знакомая фигура)))
Заинтриговали, буду наблюдать пристально)))P.S. Даже если так, то стрелочка принесёт 20 пипок прибыли.
Мне бы тоже хотелось такое движение)))
Я в йену верю уже несколько лет, сам так делаю и брату говорю "Не продавай йену, только её покупай на откатах и разворотах". Хотя бывают очень редкие моменты, что могу её продать, но это крайне редко.
То, что на скрине, Я так-бы не делал, искал-бы момент наверху, где можно стать по паре в шорт.
Я в йену верю уже несколько лет, сам так делаю и брату говорю "Не продавай йену, только её покупай на откатах и разворотах". Хотя бывают очень редкие моменты, что могу её продать, но это крайне редко.
То, что на скрине, Я так-бы не делал, искал-бы момент наверху, где можно стать по паре в шорт.
Все пары ходят одинаково. Можно работать хоть в шорт хоть в лонг.
Они по своей сути разные в плане волатильности, но суть движения у них одна.
На прошлой странице скрин выкладывал. Если кто продал фунту уже, дальнейшая рекомендация.
Интересно, насколько соврёт индикатор :)
Не соврал :)
Теперь можно предположить движение вверх