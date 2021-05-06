FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 10

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Извиняюсь за использование чужого скрина. Я вижу примерно так. Кому то покажется знакомая фигура)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Извиняюсь за использование чужого скрина. Я вижу примерно так. Кому то покажется знакомая фигура)))


Заинтриговали, буду наблюдать пристально)))

P.S. Даже если так, то стрелочка принесёт 20 пипок прибыли.
 
Мне бы тоже хотелось такое движение)))
 
Aleksandr Yakovlev:
Мне бы тоже хотелось такое движение)))

Я в йену верю уже несколько лет, сам так делаю и брату говорю "Не продавай йену, только её покупай на откатах и разворотах". Хотя бывают очень редкие моменты, что могу её продать, но это крайне редко.

То, что на скрине, Я так-бы не делал, искал-бы момент наверху, где можно стать по паре в шорт.

 
Vitaly Muzichenko:

Я в йену верю уже несколько лет, сам так делаю и брату говорю "Не продавай йену, только её покупай на откатах и разворотах". Хотя бывают очень редкие моменты, что могу её продать, но это крайне редко.

То, что на скрине, Я так-бы не делал, искал-бы момент наверху, где можно стать по паре в шорт.

Все пары ходят одинаково. Можно работать хоть в шорт хоть в лонг.

Они по своей сути разные в плане волатильности, но суть движения у них одна.

[Удален]  
AudUsd
Buy 0.6860
TP 0.6920
 

На прошлой странице скрин выкладывал. Если кто продал фунту уже, дальнейшая рекомендация.


 
Vitaly Muzichenko:

Интересно, насколько соврёт индикатор :)

Не соврал :)


 

Теперь можно предположить движение вверх


 
Пляска началась на рынках. Иран ожидаемым своим ответом устроил новогоднее веселье на рынках. Теперь осталось ждать что будут делать США. А в связи с последними их высказываниями, у них ни так много пространства для маневра.
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