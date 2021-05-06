FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 624
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Пересмотрел инструменты, ни одного четкого направления ценового движения на сегодняшний день!
Может быть что-то упустил?
Вот пара EUR USD:
Одновременная торговля на 6-ти инструментах https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page9#comment_19736640 показала, что, по крайной мере, в этой комбинации, пары ведут себя так, будто осуществляется торговля в обе стороны (локированием всех позиций) - прибыль всецело уходит на покрытие убытков от спрэда! Нет прибылей или убытков трейдеру. Бесполезная и безубыточная торговля с филигранной точностью. Вот Вам фокусы рынка, а некоторые мечтают заработать на "ошибках" рынка! Рынок никогда не ошибется и не прощает ошибок трейдера. Пока так, за последние сутки. Хотя, трейдеры получают одни убытки при локировании позиций.
Одновременная торговля на 6-ти инструментах https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page9#comment_19736640 показала, что, по крайной мере, в этой комбинации, пары ведут себя так, будто осуществляется торговля в обе стороны (локированием всех позиций) -
прибыль всецело уходит на покрытие убытков
от спрэда! Нет прибылей или убытков трейдеру. Бесполезная и безубыточная торговля с филигранной точностью. Вот Вам фокусы рынка, а некоторые мечтают заработать на "Ошибках№ рынка! пока так, за последние сутки.
это не фокус, так работает рынок
я как то на таком очень сильно разорился
и начал углубленно изучать
весьма муторное и полезное занятие, чтобы действительно разобраться каким образом:
"кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки..."
?
и начиная с момента изучения советовал торговать только одну пару
кстати, нефть утащил ниже нуля именно этот механизм.
Ребята, дайте, пож. ссылку на индикатор "эквити".
https://www.mql5.com/ru/forum/131574
С моей колоколенки если: у тебя с графикой перегруз - как следствие - глаз "замыливается".
Пара...тройка трендовых, один...два индикатора, ну и разумеется японосвечное чтение - в обязательном порядке.
Если минимальный инструментарий говорит о разнобродье - ну стало быть и "Не нужно искать фигуру там где её нет",
как говорил один не глупый человек. Пересидеть на заборе - тоже иногда хорошо...
- - -
Если еву раскинуть по MN - станет видно, что вроде пробили ниспадающий канал - можно бы лететь на севера.
Однако ранее (обведено жёлтым) была аналогичная ситуация - там этот канал тоже был пробит,
и пара тоже упёрлась в верхнюю грань Облака Ишимоку. В итоге канал попросту подкорректили...
Не факт, что нынче будет повтор того расклада - однако очевидно, что смелых быков пока не шипко много...
Ну и теста пробоя канала пока не было... Это считается не обязательным - тест пробоя чего либо.
Однако на дальнобойных фигурах он обычно бывает.
https://www.mql5.com/ru/forum/131574
Ренат, как открыть и скачать этот файл? https://www.mql5.com/ru/code/8454
Лунь против тренда можно пробовать пока ниже 1.27. Думаю откатим.))
отсюда(1.26896), может начаться разворот верх
отсюда(1.26896), может начаться разворот верх
Может еще 500-1000 пипсов вниз. потом флэт.
всё может быть - как то заметил, что от второй линии сопротивления или поддержки, происходит разворот.