FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 624

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Igor Bebeshin:

Пересмотрел инструменты, ни одного четкого направления ценового движения на сегодняшний день!
Может быть что-то упустил?

Вот пара EUR USD:

  1. Вроде пробила цена начальную сигнальную линию вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary... и канал неопределенности вил Эндрюса волнового уровня Minor.
  2. Как итог - цена НАД зонами поддержки трёх старших волновых уровней.
  3. Но что твориться на младших, что вверх, что вниз - ни одного направленного движения.


Одновременная торговля на 6-ти инструментах   https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page9#comment_19736640            показала, что, по крайной мере, в этой комбинации, пары ведут себя так, будто осуществляется торговля в обе стороны (локированием всех позиций) - прибыль всецело уходит на покрытие убытков от спрэда! Нет прибылей или убытков трейдеру. Бесполезная и безубыточная торговля с филигранной точностью. Вот Вам фокусы рынка, а некоторые мечтают заработать на "ошибках" рынка! Рынок никогда не ошибется и не прощает ошибок трейдера. Пока так, за последние сутки. Хотя, трейдеры получают одни убытки при  локировании позиций.

Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
  • 2020.12.14
  • www.mql5.com
Торговля ведется на ВПС наа EUR/USD постоянным лотом 0,01, депозитом 60 у.е...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Одновременная торговля на 6-ти инструментах   https://www.mql5.com/ru/forum/357540/page9#comment_19736640            показала, что, по крайной мере, в этой комбинации, пары ведут себя так, будто осуществляется торговля в обе стороны (локированием всех позиций) -

прибыль всецело уходит на покрытие убытков

от спрэда! Нет прибылей или убытков трейдеру. Бесполезная и безубыточная торговля с филигранной точностью. Вот Вам фокусы рынка, а некоторые мечтают заработать на "Ошибках№ рынка! пока так, за последние сутки.

это не фокус, так работает рынок

я как то на таком очень сильно разорился

и начал углубленно изучать

весьма муторное и полезное занятие, чтобы действительно разобраться каким образом:

 "кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки..."

?

и начиная с момента изучения советовал торговать только одну пару

кстати, нефть утащил ниже нуля именно этот механизм.

 
Ребята, дайте, пож. ссылку на индикатор "эквити" в терминале или кодобазе. Заранее признателен.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Ребята, дайте, пож. ссылку на индикатор "эквити".

https://www.mql5.com/ru/forum/131574

Подскажите плз индикатор виртуальной эквити
Подскажите плз индикатор виртуальной эквити
  • 2011.02.02
  • www.mql5.com
Видел индикатор Kim`a - линии на нём постоянно сдвигаются, видел индюк Хирурга - не смог заставить его работать...
 
Igor Bebeshin:  Пересмотрел инструменты, ни одного четкого направления...

С моей колоколенки если:   у тебя с графикой перегруз - как следствие - глаз "замыливается".

Пара...тройка трендовых, один...два индикатора, ну и разумеется японосвечное чтение - в обязательном порядке.

Если минимальный инструментарий говорит о разнобродье - ну стало быть и "Не нужно искать фигуру там где её нет",

как говорил один не глупый человек. Пересидеть на заборе - тоже иногда хорошо...

- - -

Если еву раскинуть по MN - станет видно, что вроде пробили ниспадающий канал - можно бы лететь на севера.

Однако ранее (обведено жёлтым) была аналогичная ситуация - там этот канал тоже был пробит,

 и пара тоже упёрлась в верхнюю грань Облака Ишимоку. В итоге канал попросту подкорректили...

Не факт, что нынче будет повтор того расклада - однако очевидно, что смелых быков пока не шипко много...

Ну и теста пробоя канала пока не было... Это считается не обязательным - тест пробоя чего либо.

Однако на дальнобойных фигурах он обычно бывает.

Файлы:
mq3_MN.png  26 kb
 
Renat Akhtyamov:

https://www.mql5.com/ru/forum/131574

Ренат, как открыть и скачать этот файл?  https://www.mql5.com/ru/code/8454

Индикатор эквити и баланса
Индикатор эквити и баланса
  • www.mql5.com
Индикатор строит графики эквити и баланса на данных истории счёта, а также использует текущие открытые позиции для обновления графиков в реальном времени.
 
Лунь против тренда можно пробовать пока ниже 1.27. Думаю откатим.))
[Удален]  
sterva:
Лунь против тренда можно пробовать пока ниже 1.27. Думаю откатим.))

отсюда(1.26896), может начаться разворот верх  

USDCADM30 1.27527

Файлы:
USDCADDaily.png  26 kb
 
SanAlex:

отсюда(1.26896), может начаться разворот верх  


Может еще 500-1000 пипсов вниз. потом флэт.



[Удален]  
SEM:
Может еще 500-1000 пипсов вниз. потом флэт.



всё может быть - как то заметил, что от второй линии сопротивления или поддержки, происходит разворот.

USDCADH2 

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