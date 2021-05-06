FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 646

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Без скринов
 
artur3333:
Без скринов

Нет доверия

 
Aleksandr Yakovlev:

Скоро будет возможность доливки.

Промежуточные остановки в красных зонах.

Тему конечно же продолжай)

По поводу скрина, видишь, что будет отскок, почему бы не закрыть и зайти ещё раз после отскока?)

[Удален]  
SanAlex:

Привет! - разве вниз?

- сейчас вижу верх, правда есть небольшой шанс вниз.


вот теперь больше шансов вниз к 1.30732

GBPUSDH2 1.30732

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUR\USD 1.20842 - тоже вниз. Первая остановка у цены  1.20842

EURUSDH2 1.20842

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

золото развернуло своё направление вниз к 1797.93

XAUUSDH2 1797.93

 
VVT:

Тему конечно же продолжай)

По поводу скрина, видишь, что будет отскок, почему бы не закрыть и зайти ещё раз после отскока?)

Зачем дергаться. Половину сделки закрыл. Остальное пусть болтается. Цель вижу. Так пусть туда цена и идет.

Будет если противоположный сигнал, тогда перевернусь.

 
SanAlex:

вот теперь больше шансов вниз к 1.30732


"А я ведь говорил" ))))

пост 6430
 
Рановато ставить сделку на продажу по GBP/USD ....я пока не чего не вижу перспективного....но у каждого своя стратегия
 
artur3333:
Рановато ставить сделку на продажу по GBP/USD ....я пока не чего не вижу перспективного....но у каждого своя стратегия

Да, все верно. Я к примеру сажусь спокойно в первый вагон "поезда" (трендового движения),

а вы видимо экстремал. Пытаетесь запрыгнуть в него на полном ходу))) Удачи)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да, все верно. Я к примеру сажусь спокойно в первый вагон "поезда" (трендового движения),

Как подтвердишь сие заявление?
 
Vladimir Baskakov:
Как подтвердишь сие заявление?

скрины выше.

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