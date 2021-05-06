FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 646
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Без скринов
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Скоро будет возможность доливки.
Промежуточные остановки в красных зонах.
Тему конечно же продолжай)
По поводу скрина, видишь, что будет отскок, почему бы не закрыть и зайти ещё раз после отскока?)
Привет! - разве вниз?
- сейчас вижу верх, правда есть небольшой шанс вниз.
вот теперь больше шансов вниз к 1.30732
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EUR\USD 1.20842 - тоже вниз. Первая остановка у цены 1.20842
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золото развернуло своё направление вниз к 1797.93
Тему конечно же продолжай)
По поводу скрина, видишь, что будет отскок, почему бы не закрыть и зайти ещё раз после отскока?)
Зачем дергаться. Половину сделки закрыл. Остальное пусть болтается. Цель вижу. Так пусть туда цена и идет.
Будет если противоположный сигнал, тогда перевернусь.
вот теперь больше шансов вниз к 1.30732
"А я ведь говорил" ))))пост 6430
Рановато ставить сделку на продажу по GBP/USD ....я пока не чего не вижу перспективного....но у каждого своя стратегия
Да, все верно. Я к примеру сажусь спокойно в первый вагон "поезда" (трендового движения),
а вы видимо экстремал. Пытаетесь запрыгнуть в него на полном ходу))) Удачи)))
Да, все верно. Я к примеру сажусь спокойно в первый вагон "поезда" (трендового движения),
Как подтвердишь сие заявление?
скрины выше.