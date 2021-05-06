FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 354

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Евра в верх
 
Alexey Nikiforov:

Интересно, кто на таких уровнях выкупает обратно

второй знак после запятой - это всего лишь один цент от доллара

это для нас это куча пунктов, но правда такова

поэтому при выборе торгового риска, нужно всегда помнить про этот цент и представлять, что будет с депозитом, если цена изменится всего лишь на один цент или даже два

и поэтому же, цена может измениться как угодно, независимо от нашего желания, а чаще против него.

 
Всем привет.Специально для любителей золота сделал анализатор на трех основных индикаторах.Zoomer ,Golden Fibo и All channel смотрите на картинке.Назвал 888ANTISLIV ( три восьмерки Антислив). При движении вниз Зоомер должен быть полностью красным, по Голден фибо из девяти стрелок восемь должны быть красными и по Аll chanel из девяти каналов в левом верхнем углу восемь показывать нули.Сейчас дожимаю франк вниз на 0.9055.Если увидите такую картинку по золоту ,значит разворот вниз.Всем профита и здоровья.
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67_lj0m7v4.JPG  274 kb
 
Вынесло под 0 евронзд, бесконечный рост. Снова слив. Пойду прогуляюсь
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Ivan Butko:
Вынесло под 0 евронзд

Этот паровоз без тормозов. Раньше, смотрю, тоже прилично летал. Сочувствую, Иван

 
Aleksei Stepanenko:

Этот паровоз без тормозов. Раньше, смотрю, тоже прилично летал. Сочувствую, Иван

Спасибо)))))))))))
Да, раньше еще более люто летал) Последний полет даже немного поиздевался короткими пробежками на юг.

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EUR/USD готовится вниз

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EURUSDH2.png  56 kb
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Lesorub:

Все там открывается...


Лесной руб, что совпало?
 
Vladimir Baskakov:
Лесной руб, что совпало?

Что одной редиской в мире больше стало.   

КУКЛ дрючит вас, как хочет, только утираетесь...

Со 100 бакинских бизнес не построишь!

Дуй на производство...

[Удален]  
Lesorub:

Что одной редиской в мире больше стало.   

КУКЛ дрючит вас, как хочет, только утираетесь...

Со 100 бакинских бизнес не построишь!

Дуй на производство...

Да Алеша, ты не удивил, сморозил как всегда
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