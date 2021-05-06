FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 354
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, кто на таких уровнях выкупает обратно
второй знак после запятой - это всего лишь один цент от доллара
это для нас это куча пунктов, но правда такова
поэтому при выборе торгового риска, нужно всегда помнить про этот цент и представлять, что будет с депозитом, если цена изменится всего лишь на один цент или даже два
и поэтому же, цена может измениться как угодно, независимо от нашего желания, а чаще против него.
Вынесло под 0 евронзд
Этот паровоз без тормозов. Раньше, смотрю, тоже прилично летал. Сочувствую, Иван
Этот паровоз без тормозов. Раньше, смотрю, тоже прилично летал. Сочувствую, Иван
Спасибо)))))))))))
Да, раньше еще более люто летал) Последний полет даже немного поиздевался короткими пробежками на юг.
EUR/USD готовится вниз
Все там открывается...
Лесной руб, что совпало?
Что одной редиской в мире больше стало.
КУКЛ дрючит вас, как хочет, только утираетесь...
Со 100 бакинских бизнес не построишь!
Дуй на производство...
Что одной редиской в мире больше стало.
КУКЛ дрючит вас, как хочет, только утираетесь...
Со 100 бакинских бизнес не построишь!
Дуй на производство...