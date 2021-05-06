FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 143
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Еньку закрыл. Хватит с нее. Может отскочить скоро.
еще не скоро хватит, долго будем лететь
еще не скоро хватит, долго будем лететь
Да ради бога. Я против чтоль)))
Цель внизу есть и к ней пара придет.
На данный момент я взял что хотел, да и эта зона сейчас, где находиться цена,
меня немного смущает. Может откатиться. Поэтому закрылся.
Уйдет ниже 109,500 и закрепится-продам еще раз.
Да ради бога. Я против чтоль)))
Цель внизу есть и к ней пара придет.
На данный момент я взял что хотел, да и эта зона сейчас, где находиться цена,
меня немного смущает. Может откатиться. Поэтому закрылся.
Уйдет ниже 109,500 и закрепится-продам еще раз.
Откат будет после 17:00
еще не скоро хватит, долго будем лететь
Поддерживаю:
И Лунь:
я к тому что ни один ваш индикатор никогда не покажет здесь покупку
Все показывают и эту точку входа в том числе.
Вы просто не умеете их готовить ;)
Упд
и остановку на текущем уровне показывают.
И так. Ситуация по фунт ене.Прошли уже достаточно далеко, но это как по мне еще не все.
ТП оставляю на прежнем месте где сейчас и стоят.Жду подхода цены к 132.300,
здесь надо смотреть особенно внимательно как подходит цена. Будет аккуратненький подход, докуплюсь.
В общем надо посмотреть.Дальше поход к 134,200, его пробитие, аналогичное закрепление сверху, доливка и поход еще выше.
На скрине стоит ТП, там цель по этой паре.
Но как вы все знаете, исключения всегда есть. Особенно на рынке.
По евро фунту ситуация примерно следующая.Подход цены примерно к 0,91400 +-.
Именно подход , а не подлет с последующим перебитием и улетом на верх.
Тут тоже надо смотреть внимательно, да как и везде собственно.
В общем подход, доливка небольшим лотом и ползем вниз. ТП внизу,
там можно прикрыть 1 позицию, для второй позиции цель ниже.
Первая цель в районе 0,8900 +- соответственно и 2 цель это 0,8600.
Следующий checkpoint в 19:30-19:35
все как по расписанию только в обратную сторону, был максимум значит идем вниз, я думаю всем понятно
до
и после
все как по расписанию только в обратную сторону, был максимум значит идем вниз, я думаю всем понятно
до
и после
Честно, я не смеюсь. вообще не понятно.