FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 411
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Цели по палкам:
Час:
После подтверждения разворотного сигнала - покупки!
Тут просто две точки рядом, первая на покупку, вторая на продажу. поэтому будем падать до конца дня при условии если бар закроется ниже чем точка на покупку по open 79,36
Тут просто две точки рядом, первая на покупку, вторая на продажу. поэтому будем падать до конца дня при условии если бар закроется ниже чем точка на покупку по open 79,36
приблизительно как вот здесь:
приблизительно как вот здесь:
А чего ты взял, что это в селл?
а куда еще))))
потому, что вот тут в 9:00 закончилась волна. по других точек не вижу. Если конечно хай пробьёт, то можно думать о развороте, но не хотелось бы.
CADJPY по моим подсчетам вот тут будет конец коррекции и пойдем вниз. ну а там видно будет.
да уж давно стою по полной)))
Ну что, наступает момент истины:
Пробой хая отменит конструкцию с селлами...
И можно готовиться принять стоп.И ждать нового сигнала!
Ну что, наступает момент истины:
Пробой хая отменит конструкцию с селлами...
И можно готовиться принять стоп.И ждать нового сигнала!
мда.... видел я такие выкрутасы, щас как упадет за 20-30мин, утамила! лучше дождаться следующего сигнала. такая фигня не частно бывает. Н4 еще закроется нисходящим, вот посмотришь)
мда.... видел я такие выкрутасы, щас как упадет за 20-30мин, утамила! лучше дождаться следующего сигнала. такая фигня не частно бывает.
Сигнал в селл:
Сигнал в селл:
знаю)))) что селл, бесит что сразу не упало. посмотрим. Если закрытие бара на Н4 будет ниже или нисходящим тогда все ок будет.
EURNZD Недельку видел? 1000-1500 пунктов будет. думаю что вниз.... но пока не вижу точку... выход будет уже сейчас...