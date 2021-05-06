FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 513
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Да на месте я...
Читаю местные битвы!
Поскольку Евре далеко вниз (палки не врут), баксика отправим в верх:
Все имха...
Привет!!!
По еврею глубокий анализ не делал так как не торгую по ней.
Исходя из классики поведения рынка предложил как вариант на основе текущей ситуации.
Время покажет... ./
Рад тебя видеть...!!!
Фунт по дрынам:
Евре далеко вверх, отдых тебе не на пользу
Просите, а насколько это далеко?
Привет!!!
По еврею глубокий анализ не делалтак как не торгую по ней.
Да и Бог с ней...
Фунт по дрынам:
))) Мне вот пока точный разворот неизвестен, фибо не пользуюсь.
Всё может поменяться от одного лишь импульса кто был сверху может оказаться внизу.
Да и Бог с ней...
А почему так? Ведь если брать вовнимание лучший вариант,что это 5ка и она растянута - то толжен быть тест макса как завершение модели... ./
))) Мне вот пока точный разворот неизвестен, фибо не пользуюсь.
Всё может поменяться от одного лишь импульсакто был сверху может оказаться внизу.
Может:
Может:
))) Где профит, там может быть просто отскок на 50-60 пунктов с дальнейшим продолжением,
но для этого нужна инфа около этого уровня а её пока нет.Пост наш с тобой воскресный где 100% в неделю сделал, см файлы... ./
Просите, а насколько это далеко?