FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 513

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Lesorub:

Да на месте я...

Читаю местные битвы!

Поскольку Евре далеко вниз (палки не врут), баксика отправим в верх:



Все имха...

Привет!!!

По еврею глубокий анализ не делал так как не торгую по ней.

Исходя из классики поведения рынка предложил как вариант на основе текущей ситуации.

Время покажет... ./

Рад тебя видеть...!!!

 

Фунт по дрынам:


 
Vladimir Baskakov:
Евре далеко вверх, отдых тебе не на пользу

Просите, а насколько это далеко? 

 
Rustam Galkeev:

Привет!!!

По еврею глубокий анализ не делалтак как не торгую по ней.



Да и Бог с ней...


 
Lesorub:

Фунт по дрынам:


))) Мне вот пока точный разворот неизвестен, фибо не пользуюсь.

Всё может поменяться от одного лишь импульса кто был сверху может оказаться внизу.

 
Lesorub:

Да и Бог с ней...


А почему так? Ведь если брать вовнимание лучший вариант,что это 5ка  и она растянута - то толжен быть тест макса как завершение модели... ./

 
Rustam Galkeev:

))) Мне вот пока точный разворот неизвестен, фибо не пользуюсь.

Всё может поменяться от одного лишь импульсакто был сверху может оказаться внизу.

Может:


 
Lesorub:

Может:


))) Где профит, там может быть просто отскок на 50-60 пунктов с дальнейшим продолжением,

но для этого нужна инфа около этого уровня а её пока нет.

Пост наш с тобой воскресный где 100% в неделю сделал, см файлы... ./
Файлы:
Cbhe1k93EK.png  6 kb
RsZ4LmYDpg.png  7 kb
cbY39QV2nG.png  29 kb
[Удален]  
sterva:

Просите, а насколько это далеко? 

1.2
[Удален]  
EUR\USD   1.21839
Файлы:
EURUSDDaily_1.21839.png  45 kb
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