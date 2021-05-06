FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 259
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Стоило купить как в низ пошла... Следят
Она еще вернется :)
Через пять часов
Через пять часов
Цель по евро 1.08 и ниже
Вот так вот?
Вот так вот?
Именно
Тогда можно идти спать !
Всем с добрым утром. Вчера я озвучил по еве, что цена дойдет
до уровня 1,0890. Цена не дошла всего 2 п.
В идеале точка входа это когда цена заходит за уровень и делает выход с него,
как показано на скрине. Вывод. Можно купить прям сейчас половинным лотом(вдруг цена не будет делать заход за уровень)
и потом купить еще, когда будет отработан сценарий(скрин). Первая цель тоже на рисунке есть. Всем профита.
Вторая цель 1,1120, третья цель 1,1450
Вчера совершил сделку на продажу по канадцу. Все по стандарту.
Сигнал на продажу все еще актуален. Если кто продавать будет то стоп на 1,4140. Цель внизу где ТП.
Соотношение чуть больше чем 1 к 1.
Доброе Утро! Господа трейдеры.
Пока спал в плюс ушла, как проснулся к минусу пришла...
Опять спать ...
По Евре цель ближайшая:
то же самое по Евроене: