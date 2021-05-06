FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 565
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Да, я люблю мониторинг, все должно быть честно
ну, классика по видимому, так говорят
но все-таки доход должен опережать слив
не, ну я не против
Ваше право делать прогноз
И Вы очень любите мониторинг
Ну, а тут следствия:
Да уж
ну, классика по видимому, так говорят
но все-таки доход должен опережать слив
Да, я люблю мониторинг, все должно быть честно
Все верно, слить депо.... не страшно. все ок Владимир, через неделю Х5 сделаете. Все должно быть честно.
Это да, меня мани менеджмент не подводит
трудно проверить
удаляете мониторинги
вот если бы они все остались в профиле, то так было бы честно
и ММ бы проверили, общий итог
трудно проверить
удаляете мониторинги
вот если бы они все остались, то так было бы честно
Ещё будут пожелания?
Кофе можно с молоком пожалуйста.
Ещё будут пожелания?
да. конечно
риск высчитывается на всю стратегию, на весь торговый план до полного закрытия
и примерно равен на количество пунктов просадки 0.15 от текущей цены
сверх-риск на любом рынке это красная тряпка и я это показал выше
ps
и все таки по еве флет
На сегодня ход цены.
На сегодня ход цены.
Не не Рустам, все закончили. до туда не дойдет, падем, тут немного другая фигура... эт вы конечно зря на покупку... вам виднее конечно.
Вот примерно так
Вот тут первая остановка будет