FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 565

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Vladimir Baskakov:
Да, я люблю мониторинг, все должно быть честно

ну, классика по видимому, так говорят

но все-таки доход должен опережать слив

 
Renat Akhtyamov:

не, ну я не против

Ваше право делать прогноз

И Вы очень любите мониторинг

Ну, а тут следствия:

Да уж

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ну, классика по видимому, так говорят

но все-таки доход должен опережать слив

Это да, меня мани менеджмент не подводит
 
Vladimir Baskakov:
Да, я люблю мониторинг, все должно быть честно

Все верно, слить депо.... не страшно. все ок Владимир, через неделю Х5 сделаете. Все должно быть честно.

 
Vladimir Baskakov:
Это да, меня мани менеджмент не подводит

трудно проверить

удаляете мониторинги

вот если бы они все остались в профиле, то так было бы честно

и ММ бы проверили, общий итог

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

трудно проверить

удаляете мониторинги

вот если бы они все остались, то так было бы честно

Ещё будут пожелания?
 
Vladimir Baskakov:
Ещё будут пожелания?

Кофе можно с молоком пожалуйста.

 
Vladimir Baskakov:
Ещё будут пожелания?

да. конечно

риск высчитывается на всю стратегию, на весь торговый план до полного закрытия

и примерно равен на количество пунктов просадки 0.15 от текущей цены

сверх-риск на любом рынке это красная тряпка и я это показал выше

ps

и все таки по еве флет

 

На сегодня ход цены.


 
Rustam Galkeev:

На сегодня ход цены.


Не не Рустам, все закончили. до туда не дойдет, падем, тут немного другая фигура... эт вы конечно зря на покупку... вам виднее конечно.

Вот примерно так

Вот тут первая остановка будет


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