FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 287

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[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

По канадцу все еще жду развязки события.


вроде ещё вниз USDCADH2

USDCADH2

 
Alexsandr San:

вроде ещё вниз USDCADH2


По идее вообще пара должна пойти гэп закрывать на уровне 1,3455 ориентировочно.

Но я думаю у меня терпения не хватит. Про гэп я писал уже как то.

иванушка (Баскаков) там все на север смотрел. Да и шут с ним, пусть в лонгах сидит.

Мы ведь по ево мнению 0 в трейдинге.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

По идее вообще пара должна пойти гэп закрывать на уровне 1,3455 ориентировочно.

Но я думаю у меня терпения не хватит. Про гэп я писал уже как то.

иванушка (Баскаков) там все на север смотрел. Да и шут с ним, пусть в лонгах сидит.

Мы ведь по ево мнению 0 в трейдинге.
100%, сомнений нет
 
Vladimir Baskakov:
100%, сомнений нет

Другого ответа и не ожидал от тебя. Как там северный канадец у тебя поживает?

Да и южная ева тоже?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Другого ответа и не ожидал от тебя. Как там северный канадец у тебя поживает?

Да и южная ева тоже?

Прекрасно
 

Aleksandr Yakovlev:

иванушка (Баскаков) там все на север смотрел.

Вспомнил ***** вот и оно)

 
MakarFX:

Вспомнил ***** вот и оно)

Был у меня эдак пару десятков лет назад знакомый один. Так у него в голове один секес был.

Приколы на эту тему, разговоры, байки всякие. Когда я с ним только познакомился,

он меня пугал сначала, даже отвращение к нему было. Типа озабоченный какой то.

Понял потом(в скором времени) , что это его ширма. Тупая правда, но ширма. 

Это я понял из общения с ним тет на тет. И не было там (при разговоре)затронуто ни разу темы про секас.

Человек оказался адекватным. После я стал приглашать его на всякие вечеринки и посиделки с уговором, что я когда дам сигнал, он будет подключать свои прикольчики.(туповатые но смешные).

Потом наше знакомство как то сошло на нет. Семья, дети, заботы, работа и так далее.

К чему я это все. Просто этот Баскаков тоже может быть не плохим человеком.

А то что он показывает себя с говенной стороны, это может его ширма такая.

Правда я не понимаю еще, зачем она нужна здесь в ветке....

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Был у меня эдак пару десятков лет назад знакомый один. Так у него в голове один секес был.

Приколы на эту тему, разговоры, байки всякие. Когда я с ним только познакомился,

он меня пугал сначала, даже отвращение к нему было. Типа озабоченный какой то.

Понял потом(в скором времени) , что это его ширма. Тупая правда, но ширма. 

Это я понял из общения с ним тет на тет. И не было там (при разговоре)затронуто ни разу темы про секас.

Человек оказался адекватным. После я стал приглашать его на всякие вечеринки и посиделки с уговором, что я когда дам сигнал, он будет подключать свои прикольчики.(туповатые но смешные).

Потом наше знакомство как то сошло на нет. Семья, дети, заботы, работа и так далее.

К чему я это все. Просто этот Баскаков тоже может быть не плохим человеком.

А то что он показывает себя с говенной стороны, это может его ширма такая.

Правда я не понимаю еще, зачем она нужна здесь в ветке....

А судьи кто?
 
Vladimir Baskakov:
А судьи кто?

Ни кто не судит. Просто факты.

Вы, почему-то злой, а мы пытаемся понять почему.)

 
Vladimir Baskakov:
А судьи кто?

Владимир, пиши,что хочешь. Просто немного по уважительней к участникам ветки.

Мы все и каждый по отдельности ЛИЧНОСТИ. И требуем к себе уважительного отношения. 

В том числе и ты ЛИЧНОСТЬ.  И к тебе будет уважительное отношение если и с твоей стороны будет тоже самое.

Ничего сложного.

Здесь нет судей, здесь все участники.

Участвуй, доказывай, спорь но с уважением к другим.

Ок?

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