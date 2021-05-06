FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 287
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По канадцу все еще жду развязки события.
вроде ещё вниз USDCADH2
вроде ещё вниз USDCADH2
По идее вообще пара должна пойти гэп закрывать на уровне 1,3455 ориентировочно.
Но я думаю у меня терпения не хватит. Про гэп я писал уже как то.
иванушка (Баскаков) там все на север смотрел. Да и шут с ним, пусть в лонгах сидит.Мы ведь по ево мнению 0 в трейдинге.
По идее вообще пара должна пойти гэп закрывать на уровне 1,3455 ориентировочно.
Но я думаю у меня терпения не хватит. Про гэп я писал уже как то.
иванушка (Баскаков) там все на север смотрел. Да и шут с ним, пусть в лонгах сидит.Мы ведь по ево мнению 0 в трейдинге.
100%, сомнений нет
Другого ответа и не ожидал от тебя. Как там северный канадец у тебя поживает?
Да и южная ева тоже?
Другого ответа и не ожидал от тебя. Как там северный канадец у тебя поживает?
Да и южная ева тоже?
Aleksandr Yakovlev:
иванушка (Баскаков) там все на север смотрел.
Вспомнил ***** вот и оно)
Вспомнил ***** вот и оно)
Был у меня эдак пару десятков лет назад знакомый один. Так у него в голове один секес был.
Приколы на эту тему, разговоры, байки всякие. Когда я с ним только познакомился,
он меня пугал сначала, даже отвращение к нему было. Типа озабоченный какой то.
Понял потом(в скором времени) , что это его ширма. Тупая правда, но ширма.
Это я понял из общения с ним тет на тет. И не было там (при разговоре)затронуто ни разу темы про секас.
Человек оказался адекватным. После я стал приглашать его на всякие вечеринки и посиделки с уговором, что я когда дам сигнал, он будет подключать свои прикольчики.(туповатые но смешные).
Потом наше знакомство как то сошло на нет. Семья, дети, заботы, работа и так далее.
К чему я это все. Просто этот Баскаков тоже может быть не плохим человеком.
А то что он показывает себя с говенной стороны, это может его ширма такая.
Правда я не понимаю еще, зачем она нужна здесь в ветке....
Был у меня эдак пару десятков лет назад знакомый один. Так у него в голове один секес был.
Приколы на эту тему, разговоры, байки всякие. Когда я с ним только познакомился,
он меня пугал сначала, даже отвращение к нему было. Типа озабоченный какой то.
Понял потом(в скором времени) , что это его ширма. Тупая правда, но ширма.
Это я понял из общения с ним тет на тет. И не было там (при разговоре)затронуто ни разу темы про секас.
Человек оказался адекватным. После я стал приглашать его на всякие вечеринки и посиделки с уговором, что я когда дам сигнал, он будет подключать свои прикольчики.(туповатые но смешные).
Потом наше знакомство как то сошло на нет. Семья, дети, заботы, работа и так далее.
К чему я это все. Просто этот Баскаков тоже может быть не плохим человеком.
А то что он показывает себя с говенной стороны, это может его ширма такая.
Правда я не понимаю еще, зачем она нужна здесь в ветке....
А судьи кто?
Ни кто не судит. Просто факты.
Вы, почему-то злой, а мы пытаемся понять почему.)
А судьи кто?
Владимир, пиши,что хочешь. Просто немного по уважительней к участникам ветки.
Мы все и каждый по отдельности ЛИЧНОСТИ. И требуем к себе уважительного отношения.
В том числе и ты ЛИЧНОСТЬ. И к тебе будет уважительное отношение если и с твоей стороны будет тоже самое.
Ничего сложного.
Здесь нет судей, здесь все участники.
Участвуй, доказывай, спорь но с уважением к другим.
Ок?