FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 633
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Все понятно. А где нашли.?
Просматривал графики.
К сведению: графикИ - нечто больше, чем просмотри одного графика в долларовой паре :)
Немного перефразирую свой изначальный ответ: Ауди идёт в ногу с основными парами - а стало быть и нет причины искать "за чё её выкупили".
Так понятнее моя точка зрения ?
Немного перефразирую свой изначальный ответ: Ауди идёт в ногу с основными парами - а стало быть и нет причины искать "за чё её выкупили".
Так понятнее мою точку зрения ?
Нет. В данной ситуации он не идёт в ногу ни с кем и ни с чем!
Ответ уже дал.
Все понятно. А где нашли.?
Откройте 30 основных графиков и будете видеть всю рыночную ситуацию. Всегда, когда что-то продают или покупают такими дикими объёмами, то это отображается на валютном рынке - за что был произведён обмен.
Здесь-же совсем ничего не отобразилось, значит покупка была не за валюту, золото так-же на месте, значит за что-то другое. Получилось, за фонду Японии
Там золото немного перекупили, стал продать на процентик, посмотрим )
Как это не в ногу ? Фунт растёт ? Растёт. Ева растёт ? Растёт. Ауди растёт ? Растёт. Идут в одном направлении.
Как это не в ногу ? Фунт растёт ? Растёт. Ева растёт ? Растёт. Ауди растёт. Растёт. Идут в одном направлении.
Держи, вешай всем, что евро рухнула
Откройте 30 основных графиков и будете видеть всю рыночную ситуацию. Всегда, когда что-то продают или покупают такими дикими объёмами, то это отображается на валютном рынке - за что был произведён обмен.
Здесь-же совсем ничего не отобразилось, значит покупка была не за валюту, золото так-же на месте, значит за что-то другое. Получилось, за фонду Японии
Вопрос был где видно, что (за японии).?
Тебе кто то мешает в кроссах копаться ? Я дык не мешаю...
И уж свои картины как нибудь сам развешивай везде, если есть такая потребность...
Тебе кто то мешает в кроссах копаться ? Я дык не мешаю...
И уж свои картины как нибудь сам развешивай везде, если есть такая потребность...
По твоей логике, эта картинка доказывает, что евро рухнула!
Всё, adios!