FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 633

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sterva:

Все понятно. А где нашли.?

Просматривал графики.

К сведению: графикИ - нечто больше, чем просмотри одного графика в долларовой паре :)

 
Vitaly Muzichenko: Держи, можешь всем рассказывать, что ауди купили за канадца

Немного перефразирую свой изначальный ответ: Ауди идёт в ногу с основными парами - а стало быть и нет причины искать "за чё её выкупили".

Так понятнее моя точка зрения ?

 
Dikons:

Немного перефразирую свой изначальный ответ: Ауди идёт в ногу с основными парами - а стало быть и нет причины искать "за чё её выкупили".

Так понятнее мою точку зрения ?

Нет. В данной ситуации он не идёт в ногу ни с кем и ни с чем!

Ответ уже дал.

 
sterva:

Все понятно. А где нашли.?

Откройте 30 основных графиков и будете видеть всю рыночную ситуацию. Всегда, когда что-то продают или покупают такими дикими объёмами, то это отображается на валютном рынке - за что был произведён обмен.

Здесь-же совсем ничего не отобразилось, значит покупка была не за валюту, золото так-же на месте, значит за что-то другое. Получилось, за фонду Японии

 
Dikons:

Там золото немного перекупили, стал продать на процентик, посмотрим )

 
Vitaly Muzichenko: ... В данной ситуации он не идёт в ногу ни с кем и ни с чем!

Как это не в ногу ? Фунт растёт ? Растёт. Ева растёт ? Растёт. Ауди растёт ? Растёт. Идут в одном направлении.

 
Dikons:

Как это не в ногу ? Фунт растёт ? Растёт. Ева растёт ? Растёт. Ауди растёт. Растёт. Идут в одном направлении.

Держи, вешай всем, что евро рухнула


 
Vitaly Muzichenko:

Откройте 30 основных графиков и будете видеть всю рыночную ситуацию. Всегда, когда что-то продают или покупают такими дикими объёмами, то это отображается на валютном рынке - за что был произведён обмен.

Здесь-же совсем ничего не отобразилось, значит покупка была не за валюту, золото так-же на месте, значит за что-то другое. Получилось, за фонду Японии

Вопрос был где видно, что (за японии).? 

 
Vitaly MuzichenkoДержи, вешай всем, что евро рухнула

Тебе кто то мешает в кроссах копаться ? Я дык не мешаю...

И уж свои картины как нибудь сам развешивай везде, если есть такая потребность...

 
Dikons:

Тебе кто то мешает в кроссах копаться ? Я дык не мешаю...

И уж свои картины как нибудь сам развешивай везде, если есть такая потребность...

По твоей логике, эта картинка доказывает, что евро рухнула!

Всё, adios!

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