FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 269

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

Джек-пот 777


  
[Удален]  
MakarFX:

Утром выпил - день свободен


Может пора переходить на Реал?
[Удален]  

Через полтора часа, будет более понятней - сменилось направление или нет 

GBPUSDH2Л

 
Alexsandr San:

Через полтора часа, будет более понятней - сменилось направление или нет 

Думаю цена идет к R2 по твоей разметке

[Удален]  
MakarFX:

Думаю цена идет к R2 по твоей разметке

если пипка зелёная, останется через полтора часа, то тогда да, сегодня может дойти  к R2

 
Alexsandr San:

если пипка зелёная, останется через полтора часа, то тогда да, сегодня может дойти  к R2

У  меня "пипок" нет, только полосочки, но следующий ключевой уровень 1,25

[Удален]  
MakarFX:

У  меня "пипок" нет, только полосочки, но следующий ключевой уровень 1,25

похоже - так и будет

 
Прикупил еву против ены и бакса
 
Золото кто-то смотрит?
[Удален]  
Alexsandr San:

Через полтора часа, будет более понятней - сменилось направление или нет 


Напугала меня, эта пипка зелёная - 

GBPUSDH2п

1...262263264265266267268269270271272273274275276...656
Новый комментарий