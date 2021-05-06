FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 269
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Джек-пот 777
Утром выпил - день свободен
Через полтора часа, будет более понятней - сменилось направление или нет
Через полтора часа, будет более понятней - сменилось направление или нет
Думаю цена идет к R2 по твоей разметке
Думаю цена идет к R2 по твоей разметке
если пипка зелёная, останется через полтора часа, то тогда да, сегодня может дойти к R2
если пипка зелёная, останется через полтора часа, то тогда да, сегодня может дойти к R2
У меня "пипок" нет, только полосочки, но следующий ключевой уровень 1,25
У меня "пипок" нет, только полосочки, но следующий ключевой уровень 1,25
похоже - так и будет
Через полтора часа, будет более понятней - сменилось направление или нет
Напугала меня, эта пипка зелёная -