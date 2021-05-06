FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 107
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По ене закрыл 1 сделку. 110 пунктов в плюсе.
По ене закрыл 1 сделку. 110 пунктов в плюсе.
Слово джентльмена или есть стейт?
Слово джентльмена.
В мониторинге нет счета.
Здесь я показываю прогноз и следствия, а не содержимое своего кошелька
Слово джентльмена.
В мониторинге нет счета.
Здесь я показываю прогноз и следствия, а не содержимое своего кошелька
Ваш кошелёк никому не нужен. Здесь подключение к сервису мониторинга занимает 5 минут. Почему-то местные Нострадамуса придумывают кучу отговорок, чтобы этого не делать.
А кто сказал, что меня зовут Настрадамус?
Все понимают видимо в отличие от вас,
что торговля на форе высокорискованная и каждый принимает решение сам,
либо делать либо не делать (копирование), торговать самому или доверяться другому.
Мне диалог с вами не интересен уже. Удачи.
А кто сказал, что меня зовут Настрадамус?
Все понимают видимо в отличие от вас,
что торговля на форе высокорискованная и каждый принимает решение сам,
либо делать либо не делать (копирование), торговать самому или доверяться другому.
Мне диалог с вами не интересен уже. Удачи.
До куда интересно фунт будет падать. Продажи есть, думаю сейчас закрыть или подождать еще малость.
Будет конечно хорошо если дойдет до 1,28600. Там и закроюсь.
Как вариант:
Как вариант:
У меня по рельсам цель есть в районе 1,24300. Но это долго ждать)))