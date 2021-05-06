FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 107

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По ене закрыл 1 сделку. 110 пунктов в плюсе.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

По ене закрыл 1 сделку. 110 пунктов в плюсе.


Слово джентльмена или есть стейт?
 
hoster:
Слово джентльмена или есть стейт?

Слово джентльмена.

В мониторинге нет счета.

Здесь я показываю прогноз и следствия, а не содержимое своего кошелька


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Слово джентльмена.

В мониторинге нет счета.

Здесь я показываю прогноз и следствия, а не содержимое своего кошелька

Ваш кошелёк никому не нужен. Здесь подключение к сервису мониторинга занимает 5 минут. Почему-то местные Нострадамуса придумывают кучу отговорок, чтобы этого не делать.
По логике, вы пишите прогноз, ничем его не подтверждает, а новички поверят и проиграют. С вас спросу нет
 
hoster:
Ваш кошелёк никому не нужен. Здесь подключение к сервису мониторинга занимает 5 минут. Почему-то местные Нострадамуса придумывают кучу отговорок, чтобы этого не делать.
По логике, вы пишите прогноз, ничем его не подтверждает, а новички поверят и проиграют. С вас спросу нет

А кто сказал, что меня зовут Настрадамус?

Все понимают видимо в отличие от вас, 

что торговля на форе высокорискованная и каждый принимает решение сам, 

либо делать либо не делать (копирование), торговать самому или доверяться другому.

Мне диалог с вами не интересен уже. Удачи.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

А кто сказал, что меня зовут Настрадамус?

Все понимают видимо в отличие от вас, 

что торговля на форе высокорискованная и каждый принимает решение сам, 

либо делать либо не делать (копирование), торговать самому или доверяться другому.

Мне диалог с вами не интересен уже. Удачи.

@Sergey Golubev говорил, что подобная ветка в английской части появится не может априори, ибо это флуд по сути.
Вы же здесь пишите только для продвижения своих сигналов (один уже слился).
[Удален]  
Кто-нибудь может мне точно сказать когда открываются форекс и биржа (Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк). Десятки сайтов и у всех по разному. Путаница какая-то.
 

До куда интересно фунт будет падать. Продажи есть, думаю сейчас закрыть или подождать еще малость.

Будет конечно хорошо если дойдет до 1,28600. Там и закроюсь.


 

Как вариант:


 
Lesorub:

Как вариант:


У меня по рельсам цель есть в районе 1,24300. Но это долго ждать)))

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