FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 548

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Aleksandr Yakovlev:

Почему не точно. Норм все)))


Это может быть незаконченная 5я бай волна и 1ая растянутая пока малого тренда вход в длинные позиции 

селл позиции занимать пока опасно - нет точных данных. И зоны при дальнейшем падении могут служить 

поддержкой для быков на определённых ценовых уровнях... ./ 

В короткую моно поработать - продовая на откатах... ./

 
Aleksandr Yakovlev:

Почему не точно. Норм все))) Совершил бы сделку со мной, не прогадал бы))). Хотя дело хозяйское)))


По поводу сделки у меня отработал селл стоп - замок на 1.3200 с совакупной лотностью

мне просто нужно после набора точных данных о длительности волны закрыть его по более выгодной цене и забрать свой +.

А блоки ордеров на бай находяться далеко, так что при любом расскладе буду с хорошим +сом.

Позже покажу как это моно сделать, если цена и далее будет опускаться... ./

 
Rustam Galkeev:

Это может быть незаконченная 5я бай волна и 1ая растянутая пока малого тренда вход в длинные позиции 

селл позиции занимать пока опасно - нет точных данных. И зоны при дальнейшем падении могут служить 

поддержкой для быков на определённых ценовых уровнях... ./ 

В короткую моно поработать - продовая на откатах... ./

Как все запутанно))) У меня проще.

Есть сигнал---продаю(покупаю)

Нет---сижу на заборе)))

Здесь не надо ни математики ни химии.

Если только чуть чуть геометрии и логики)))

 
Rustam Galkeev:

По поводу сделки у меня отработал селл стоп - замок на 1.3200 с совакупной лотностью

мне просто нужно после набора точных данных о длительности волны закрыть его по более выгодной цене и забрать свой +.

А блоки ордеров на бай находяться далеко, так что при любом расскладе буду с хорошим +сом.

Позже покажу как это моно сделать, если цена и далее будет опускаться... ./

А я тебе потом покажу как делать частичные замки и выходить из них (в личке)

 
Aleksandr Yakovlev:

А я тебе потом покажу как делать частичные замки и выходить из них (в личке)

Спс дружище всё норм - не надо... ./Просто посмотри как будет дэпо далее расти при таком раскладе и 

где я раскроюсь. На графике из большого лото это сильно заметно будет и в отчётах конечно тоже отобразиться... ./

 
Rustam Galkeev:

Спс дружище всё норм - не надо... ./Просто посмотри как будет дэпо далее расти при таком раскладе и 

где я раскроюсь. На графике из большого лото это сильно заметно будет и в отчётах конечно тоже отобразиться... ./

Нут тут в ветке отчеты не нужны никому. Здесь просто прогнозы.

Но если хочешь---пиши. Если это конечно не сигнал твой)))

 
Vladimir Baskakov:
Респект

Вот она, великая сила форума,

снимающая розовые очки,

убивающая наповал прогнозы и сигналы.

 
Aleksandr Yakovlev:

Нут тут в ветке отчеты не нужны никому. Здесь просто прогнозы.

Но если хочешь---пиши. Если это конечно не сигнал твой)))

Вероятность высокая что будет обновление мин экстремума, т.е селл

а вот насколько уйдёт и по времени продлиться для меня пока ?

 
Rustam Galkeev:

Если бы вы были более внимательны к отчётам что скидываю то увидили что позы на верх присудствуют.

В верху над графиком есть показания вот там повнимательнее  приглядитесь и сравните с вчерашними хотя бы.

Жалко что отчёт не умеете читать.

так их никто не умеет, кроме тебя, ты моник покажи, по простому, все поймут, и жалеть не надо будет

 

денек сегодня корявый был, котировка уровней не видела, счас на открытии американской сессии, может стрельнет, Евро/Ауди, отбой от зеркального уровня 1.6307, с Недельного графика, на Простой дивергенции, медвежья свеча - Поглощение


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