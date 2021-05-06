FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 548
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Почему не точно. Норм все)))
Это может быть незаконченная 5я бай волна и 1ая растянутая пока малого тренда вход в длинные позиции
селл позиции занимать пока опасно - нет точных данных. И зоны при дальнейшем падении могут служить
поддержкой для быков на определённых ценовых уровнях... ./
В короткую моно поработать - продовая на откатах... ./
Почему не точно. Норм все))) Совершил бы сделку со мной, не прогадал бы))). Хотя дело хозяйское)))
По поводу сделки у меня отработал селл стоп - замок на 1.3200 с совакупной лотностью
мне просто нужно после набора точных данных о длительности волны закрыть его по более выгодной цене и забрать свой +.
А блоки ордеров на бай находяться далеко, так что при любом расскладе буду с хорошим +сом.
Позже покажу как это моно сделать, если цена и далее будет опускаться... ./
Это может быть незаконченная 5я бай волна и 1ая растянутая пока малого тренда вход в длинные позиции
селл позиции занимать пока опасно - нет точных данных. И зоны при дальнейшем падении могут служить
поддержкой для быков на определённых ценовых уровнях... ./
В короткую моно поработать - продовая на откатах... ./
Как все запутанно))) У меня проще.
Есть сигнал---продаю(покупаю)
Нет---сижу на заборе)))
Здесь не надо ни математики ни химии.
Если только чуть чуть геометрии и логики)))
По поводу сделки у меня отработал селл стоп - замок на 1.3200 с совакупной лотностью
мне просто нужно после набора точных данных о длительности волны закрыть его по более выгодной цене и забрать свой +.
А блоки ордеров на бай находяться далеко, так что при любом расскладе буду с хорошим +сом.
Позже покажу как это моно сделать, если цена и далее будет опускаться... ./
А я тебе потом покажу как делать частичные замки и выходить из них (в личке)
А я тебе потом покажу как делать частичные замки и выходить из них (в личке)
Спс дружище всё норм - не надо... ./Просто посмотри как будет дэпо далее расти при таком раскладе и
где я раскроюсь. На графике из большого лото это сильно заметно будет и в отчётах конечно тоже отобразиться... ./
Спс дружище всё норм - не надо... ./Просто посмотри как будет дэпо далее расти при таком раскладе и
где я раскроюсь. На графике из большого лото это сильно заметно будет и в отчётах конечно тоже отобразиться... ./
Нут тут в ветке отчеты не нужны никому. Здесь просто прогнозы.
Но если хочешь---пиши. Если это конечно не сигнал твой)))
Респект
Вот она, великая сила форума,
снимающая розовые очки,
убивающая наповал прогнозы и сигналы.
Нут тут в ветке отчеты не нужны никому. Здесь просто прогнозы.
Но если хочешь---пиши. Если это конечно не сигнал твой)))
Вероятность высокая что будет обновление мин экстремума, т.е селл
а вот насколько уйдёт и по времени продлиться для меня пока ?
Если бы вы были более внимательны к отчётам что скидываю то увидили что позы на верх присудствуют.
В верху над графиком есть показания вот там повнимательнее приглядитесь и сравните с вчерашними хотя бы.
Жалко что отчёт не умеете читать.
так их никто не умеет, кроме тебя, ты моник покажи, по простому, все поймут, и жалеть не надо будет
денек сегодня корявый был, котировка уровней не видела, счас на открытии американской сессии, может стрельнет, Евро/Ауди, отбой от зеркального уровня 1.6307, с Недельного графика, на Простой дивергенции, медвежья свеча - Поглощение