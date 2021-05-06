FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 116

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Lesorub:

Неужели ОНИ опустят Бакс???

Может, через 113,11...

Мне наоборот не нравится как загнали доллар. Просадки по мажорам и прочее.

Давно пора.) Там самое место ему. Не стоит он тех денег что за него сейчас дают.

 
По еве пока сигнала на покупку нет. Есть цель в низу в районе 1,09200 примерно.
[Удален]  

золотишко ещё будет дешеветь XAUUSDM5

XAUUSDM5ч

 
Почему никто не обсуждает то, что происходит на фондовых рынках всего мира?
 
Yevhenii Levchenko:
Почему никто не обсуждает то, что происходит на фондовых рынках всего мира?

Рецессия происходит - что там обсуждать.

Рецессию пытаются закидать деньгами, как в 2008.

 
Yevhenii Levchenko:
Почему никто не обсуждает то, что происходит на фондовых рынках всего мира?

Это просто самое начало глобального кризиса. Все норм.))) Все по плану)))

 
Дмитрий:

Рецессия происходит - что там обсуждать.

Рецессию пытаются закидать деньгами, как в 2008.

Будет хорошо, если только рецессия...
Aleksandr Yakovlev:

Это просто самое начало глобального кризиса. Все норм.))) Все по плану)))


Начало , по-моему, было в году так 2013ом... а может и конца 2008 не было?

 
Alexsandr San:

золотишко ещё будет дешеветь XAUUSDM5


врятли, перелоя 1450 не должны увидеть.

[Удален]  
GhostMan:

врятли, перелоя 1450 не должны увидеть.

…….. - жёлтая горизонтальная стоп 

XAUUSDM5г

[Удален]  
Alexsandr San:

…….. - жёлтая горизонтальная стоп 


да! что то, в этом есть

XAUUSDM5ы

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