FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 116
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Неужели ОНИ опустят Бакс???Может, через 113,11...
Мне наоборот не нравится как загнали доллар. Просадки по мажорам и прочее.
Давно пора.) Там самое место ему. Не стоит он тех денег что за него сейчас дают.
золотишко ещё будет дешеветь XAUUSDM5
Почему никто не обсуждает то, что происходит на фондовых рынках всего мира?
Рецессия происходит - что там обсуждать.
Рецессию пытаются закидать деньгами, как в 2008.
Почему никто не обсуждает то, что происходит на фондовых рынках всего мира?
Это просто самое начало глобального кризиса. Все норм.))) Все по плану)))
Рецессия происходит - что там обсуждать.
Рецессию пытаются закидать деньгами, как в 2008.
Это просто самое начало глобального кризиса. Все норм.))) Все по плану)))
Начало , по-моему, было в году так 2013ом... а может и конца 2008 не было?
золотишко ещё будет дешеветь XAUUSDM5
врятли, перелоя 1450 не должны увидеть.
врятли, перелоя 1450 не должны увидеть.
…….. - жёлтая горизонтальная стоп
…….. - жёлтая горизонтальная стоп
да! что то, в этом есть