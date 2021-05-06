FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 557

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Vitaly Muzichenko:

Да ну что не вход, то выход. Одни перезаходы, а движения нету. 

согласен, абсалютно корявая неделя, нету определенности, наверное в ближайшее время должно разрядится

 
Renat Akhtyamov:

счас выходные и я смотрю биток

скорее всего должно произойти точно также

приличная противоположная свеча на недельном скорее всего появится, дождаться закрытия свечи и только тогда

черная тобишь

;)

Вообще интересная цена 9800. Хотела спросить на перспективу. Есть те кто вообще только на биткоине сидит. 

Одна знакомая с 7800 доливает (просто не очень понимаю насколько выгодно получается и свободная маржа тает быстро и перспектива туманна) 

 

Ближайшие цели на 1-3 дня... ./


 
sterva:

Вообще интересная цена 9800. Хотела спросить на перспективу. Есть те кто вообще только на биткоине сидит. 

Одна знакомая с 7800 доливает (просто не очень понимаю насколько выгодно получается и свободная маржа тает быстро и перспектива туманна) 

поизучал я рынок не слабо (объемы покупок/продаж и их цены)

определенно

так торгует большая часть

получается автоматически только потому что есть спред не в нашу пользу

для автоматической торговли условия на битке конские - комиссия огромная и спред тоже
 
Rustam Galkeev:

Ближайшие цели на 1-3 дня... ./


Вверх и вниз:


 
Lesorub:

Вверх и вниз:


Привет!!! Туманно при текущей ситуации исходя из цен.

Такая модель приемлема будет после теста 1.3194 или около неё /текущая ситуация поведения цены /.

Далее после подъёма цены малый откат и только тогда будет возможно рассматривать твою модель

поведения рынка. Сам всё увидишь точность прогноза высокая... . /))))

 
Rustam Galkeev:

Привет!!! Туманно при текущей ситуации исходя из цен.

Такая модель приемлема будет после теста 1.3194 или около неё /текущая ситуация поведения цены /.

Далее после подъёма цены малый откат и только тогда будет возможно рассматривать твою модель

поведения рынка. Сам всё увидишь точность прогноза высокая... . /))))

Я согласен с лесорубом. Цена медленно подошла и при этом постоянно всё выше и выше. Это сигнал вверх

 
Vitaly Muzichenko:

Я согласен с лесорубом. Цена медленно подошла и при этом постоянно всё выше и выше. Это сигнал вверх

Это да, но есть нюансы которые нужно брать во внимание: 1)Разность цен. 2) текущее направление тренда - в канале. 3) Треугольник.

4) При разбивки тренда показывает что мы находимся в волне 3/5 восходящего тренда и модель не завершена как по 3ке так и 5ке. 

5) Есть обязательные цены к исполнению а они находятся в районе 1.3194 +/- 20 -30пп.

[Удален]  

Фунт ещё верх хочет

Volatility StepChannel Coral

 
Зашёл на селл... ./
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