FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 557
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Да ну что не вход, то выход. Одни перезаходы, а движения нету.
согласен, абсалютно корявая неделя, нету определенности, наверное в ближайшее время должно разрядится
счас выходные и я смотрю биток
скорее всего должно произойти точно также
приличная противоположная свеча на недельном скорее всего появится, дождаться закрытия свечи и только тогда
черная тобишь
;)
Вообще интересная цена 9800. Хотела спросить на перспективу. Есть те кто вообще только на биткоине сидит.
Одна знакомая с 7800 доливает (просто не очень понимаю насколько выгодно получается и свободная маржа тает быстро и перспектива туманна)
Ближайшие цели на 1-3 дня... ./
Вообще интересная цена 9800. Хотела спросить на перспективу. Есть те кто вообще только на биткоине сидит.
Одна знакомая с 7800 доливает (просто не очень понимаю насколько выгодно получается и свободная маржа тает быстро и перспектива туманна)
поизучал я рынок не слабо (объемы покупок/продаж и их цены)
определенно
так торгует большая часть
получается автоматически только потому что есть спред не в нашу пользудля автоматической торговли условия на битке конские - комиссия огромная и спред тоже
Ближайшие цели на 1-3 дня... ./
Вверх и вниз:
Вверх и вниз:
Привет!!! Туманно при текущей ситуации исходя из цен.
Такая модель приемлема будет после теста 1.3194 или около неё /текущая ситуация поведения цены /.
Далее после подъёма цены малый откат и только тогда будет возможно рассматривать твою модель
поведения рынка. Сам всё увидишь точность прогноза высокая... . /))))
Привет!!! Туманно при текущей ситуации исходя из цен.
Такая модель приемлема будет после теста 1.3194 или около неё /текущая ситуация поведения цены /.
Далее после подъёма цены малый откат и только тогда будет возможно рассматривать твою модель
поведения рынка. Сам всё увидишь точность прогноза высокая... . /))))
Я согласен с лесорубом. Цена медленно подошла и при этом постоянно всё выше и выше. Это сигнал вверх
Я согласен с лесорубом. Цена медленно подошла и при этом постоянно всё выше и выше. Это сигнал вверх
Это да, но есть нюансы которые нужно брать во внимание: 1)Разность цен. 2) текущее направление тренда - в канале. 3) Треугольник.
4) При разбивки тренда показывает что мы находимся в волне 3/5 восходящего тренда и модель не завершена как по 3ке так и 5ке.
5) Есть обязательные цены к исполнению а они находятся в районе 1.3194 +/- 20 -30пп.
Фунт ещё верх хочет