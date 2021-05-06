FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 647

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

скрины выше.

А что-то более взрослое? Мы же не в картинной галерее
 
Vladimir Baskakov:
А что-то более взрослое? Мы же не в картинной галерее

Шооо, опять мониторинг надо?))) Завязывай с этим.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Шооо, опять мониторинг надо?))) Завязывай с этим.

Да уже ни к чему, все и так понятно
 
Ну что могу сказать по  CHF/SGD всё ещё держу сделку на покупку...... напоминаю что открыл сделку 12.22.2020. В 19:45 время рынка.......так а по GBP/USD и GBP/CHF расматриваю условия на покупку пока в ожидании 
 

Всем привет. 

Это на завтра.


 
Чё за бунт.....бабки делать надо а они бухать все собрались.....совсем спятили
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. 

Это на завтра.


Привет! что сегодня с фунтом? 

- по моим наблюдениям, что то он опять, голову поднял к верху.(1.35421)

GBPUSDH2 1.35421

----------------------------------------------------------------------------------------------------

а эти два товарища - вниз хотят двинуть.

EURUSDH2 XAUUSDH2

 
SanAlex:

Привет! что сегодня с фунтом? 

- по моим наблюдениям, что то он опять, голову поднял к верху.(1.35421)


Пока норм все. Сигнала на верх нет еще.

 

Все есть!


 
Lesorub:

Все есть!


Привет. Это покупки или продажи у тебя?

1...640641642643644645646647648649650651652653654...656
Новый комментарий