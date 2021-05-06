FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 647
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скрины выше.
А что-то более взрослое? Мы же не в картинной галерее
Шооо, опять мониторинг надо?))) Завязывай с этим.
Шооо, опять мониторинг надо?))) Завязывай с этим.
Всем привет.
Это на завтра.
Всем привет.
Это на завтра.
Привет! что сегодня с фунтом?
- по моим наблюдениям, что то он опять, голову поднял к верху.(1.35421)
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а эти два товарища - вниз хотят двинуть.
Привет! что сегодня с фунтом?
- по моим наблюдениям, что то он опять, голову поднял к верху.(1.35421)
Пока норм все. Сигнала на верх нет еще.
Все есть!
Все есть!
Привет. Это покупки или продажи у тебя?