FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 458
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EURUSD
EURUSD
Всевидящее око что то предсказывает по золоту?)
Всевидящее око что то предсказывает по золоту?)
Я не око) я Мастер) Жду так, но что-то никак) GBPUSD GBPJPY веселее....
Я не око) я Мастер) Жду так, но что-то никак) GBPUSD GBPJPY веселее....
Ой, а что такой лот маленький?
Прирост как ты говоришь 1000 с лишним %, так и лот должен быть как минимум 10-20 лотов уже. А
на графике наоборот.
Я не око) я Мастер - Фломастер)) Жду так, но что-то никак) GBPUSD GBPJPY веселее....
Тут надеюсь без сюрпризов будет...
Я не око) я Мастер) Жду так, но что-то никак) GBPUSD GBPJPY веселее....
Тут много мастеров показать пару десятков положительных трейдов, а потом в одном слить депозит.
Тут много мастеров показать пару десятков положительных трейдов, а потом в одном слить депозит.
Я лучший)))) мне только что с Белого Дома звонила, сказали что все ок щас упадет) Продавай говорят на всю котлету)))
Я лучший)))) мне только что с Белого Дома звонила, сказали что все ок щас упадет) Продавай говорят на всю котлету)))
Ладно шучу конечно, ног по моим данным должно все упасть , а там видно будет.
GBPUSD Ну вот вроде есть теперь, на продажу снова
не знаю тоже только 61 по фибо взял... тоже наверно до 100 дойдет, кадо фундамент смотреть...
не знаю тоже только 61 по фибо взял... тоже наверно до 100 дойдет, кадо фундамент смотреть...
это пофиг, не имеет значение