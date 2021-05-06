FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 458

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EURUSD


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD

Всевидящее око что то предсказывает по золоту?)

 
VVT:

Всевидящее око что то предсказывает по золоту?)

Я не око) я Мастер) Жду так, но что-то никак) GBPUSD GBPJPY  веселее....


 
ALEKSANDR GADZERA:

Я не око) я Мастер) Жду так, но что-то никак) GBPUSD GBPJPY  веселее....


Ой, а что такой лот маленький?

Прирост как ты говоришь 1000 с лишним %, так и лот должен быть как минимум 10-20 лотов уже. А 

на графике наоборот.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Я не око) я Мастер - Фломастер)) Жду так, но что-то никак) GBPUSD GBPJPY  веселее....


Тут надеюсь без сюрпризов будет...


 
ALEKSANDR GADZERA:

Я не око) я Мастер) Жду так, но что-то никак) GBPUSD GBPJPY  веселее....

Тут много мастеров показать пару десятков положительных трейдов, а потом в одном слить депозит.

 
Vitaly Muzichenko:

Тут много мастеров показать пару десятков положительных трейдов, а потом в одном слить депозит.

Я лучший)))) мне только что с Белого Дома звонила, сказали что все ок щас упадет) Продавай говорят на всю котлету)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

Я лучший)))) мне только что с Белого Дома звонила, сказали что все ок щас упадет) Продавай говорят на всю котлету)))

Ладно шучу конечно, ног по моим данным должно все упасть , а там видно будет.

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD Ну вот вроде есть теперь, на продажу снова


не знаю тоже только 61 по фибо взял... тоже наверно до 100 дойдет, кадо фундамент смотреть...


 
Сергей Криушин:

не знаю тоже только 61 по фибо взял... тоже наверно до 100 дойдет, кадо фундамент смотреть...


это пофиг, не имеет значение

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