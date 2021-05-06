FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 644
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Всем привет. Встал на продажу с 1,22300 по еве до 1,20450
Продажа по фунту с 1,34200 до 1,30750
Привет! - разве вниз?
- сейчас вижу верх, правда есть небольшой шанс вниз.
Погнали наши городских...
Продолжим...
Таааааааааак, видимо началось празднование еще не наступившего НГ.
И решили не писать в этой ветке. Плохо очень.
Если вы не будете показывать свои прогнозы и , что важно "последствия" ваших
положительных сделок............... Так и следующий год проведете.
А ну ка собрались. Сделки по плану и профит в кармане показываем)))))))))))))
Таааааааааак, видимо началось празднование еще не наступившего НГ.
И решили не писать в этой ветке. Плохо очень.
Если вы не будете показывать свои прогнозы и , что важно "последствия" ваших
положительных сделок............... Так и следующий год проведете.
А ну ка собрались. Сделки по плану и профит в кармане показываем)))))))))))))
в этом году - уже перепрыгнули прошлый.
в этом году - уже перепрыгнули прошлый.
Это от того, что ветку создал Я. И не ради каких то сигналов или чего то еще.
Просто от того, что могу вывести на разговор.
Если ребята будут не против, в этом году снова открыть эту ветку под своим именем.
Но я не претендую))))
Это от того, что ветку создал Я. И не ради каких то сигналов или чего то еще.
Просто от того, что могу вывести на разговор.
Если ребята будут не против, в этом году снова открыть эту ветку под своим именем.
Но я не претендую))))
А моя была плохой?
Ну нету драйва...
Главное, вовремя напугать...
Итог дня:
Поверить не могу, что это твой скрин. Нахера тут твои истории платежей?
Перепил что ли.?