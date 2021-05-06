FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 644

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Встал на продажу с 1,22300 по еве до 1,20450

Продажа по фунту с 1,34200 до 1,30750

Привет! - разве вниз?

- сейчас вижу верх, правда есть небольшой шанс вниз.

GBPUSDH2 1.36938

 

Погнали наши городских...


 

Продолжим...


 

Таааааааааак, видимо началось празднование еще не наступившего НГ.

И решили не писать в этой ветке. Плохо очень.

Если вы не будете показывать свои прогнозы и , что важно "последствия" ваших

положительных сделок............... Так и следующий год проведете.

А ну ка собрались. Сделки по плану и профит в кармане показываем)))))))))))))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Таааааааааак, видимо началось празднование еще не наступившего НГ.

И решили не писать в этой ветке. Плохо очень.

Если вы не будете показывать свои прогнозы и , что важно "последствия" ваших

положительных сделок............... Так и следующий год проведете.

А ну ка собрались. Сделки по плану и профит в кармане показываем)))))))))))))

в этом году - уже перепрыгнули прошлый.

2019

2020

 
SanAlex:

в этом году - уже перепрыгнули прошлый.


Это от того, что ветку создал Я. И не ради каких то сигналов или чего то еще.

 Просто от того, что могу вывести на разговор.

 Если ребята будут не против, в этом году снова открыть эту ветку под своим  именем.

 Но я не претендую))))

 
Aleksandr Yakovlev:

Это от того, что ветку создал Я. И не ради каких то сигналов или чего то еще.

 Просто от того, что могу вывести на разговор.

 Если ребята будут не против, в этом году снова открыть эту ветку под своим  именем.

 Но я не претендую))))

А моя была плохой?

 

Ну нету драйва...  


 

Главное, вовремя напугать...


 
Lesorub:

Итог дня:       

Поверить не могу, что это твой скрин. Нахера тут твои истории платежей?

Перепил что ли.?

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