FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 88
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А между тем, мой канадский друг, отмахал 100 пунктов с первого открытого ордера!
До уровня ТР там всего то 450 пунктов. Ну что же, в добрый путь!!!
ну ну...
Давай, давай, 1000 ордеров открывай!
Мой робот - "супермодель"...
До 1035 по евре (кто на пипсах)..
Ждем возврат под 1,10920 и поход вниз до 1,09350 примерно.
Даже 1,09250 где то.
А куда это ева?
А куда это ева?
Просто прелесть.(
Только продала лотом побольше.
Подумала все...)
Хорошо сегодня пошла EURJPYH2
кто что скажет - напишет за нефть - покупать рано? или уже можно?
Апокалипсис. Хроника развода на бабло!!!
Заметьте, все заранее рисует КУКЛа...
кто что скажет - напишет за нефть - покупать рано? или уже можно?
индикаторы, вчера дали, сигнал вверх BRNH2
- и входить, вверх сегодня, как опустится к 51.50 и стоп 50.00