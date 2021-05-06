FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 88

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Lesorub:

А между тем, мой канадский друг, отмахал 100 пунктов с первого открытого ордера!

До уровня ТР там всего то 450 пунктов. Ну что же, в добрый путь!!!

ну ну...
 
Renat Akhtyamov:
ну ну...

Давай, давай, 1000 ордеров открывай!

Мой робот - "супермодель"...

 
До 1035 по евре (кто на пипсах)..
 
sterva:
До 1035 по евре (кто на пипсах)..

Ждем возврат под 1,10920 и поход вниз до 1,09350 примерно.

Даже 1,09250 где то.

 

А куда это ева?


 
Aleksandr Yakovlev:

А куда это ева?


Просто прелесть.(

Только продала лотом побольше.

Подумала все...)

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Хорошо сегодня пошла EURJPYH2

EURJPYH2

 

кто что скажет - напишет за нефть - покупать рано? или уже можно?


покупать?

 

Апокалипсис. Хроника развода на бабло!!!

Заметьте, все заранее рисует КУКЛа...

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Roman Shiredchenko:

кто что скажет - напишет за нефть - покупать рано? или уже можно? 

индикаторы, вчера дали, сигнал вверх BRNH2

- и входить, вверх сегодня, как опустится к 51.50 и стоп 50.00

BRNH2 

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