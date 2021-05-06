FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 330

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Lesorub:

В смысле?

Покупки, продажи или вообще общее количество заявок
 
Roman Kutemov:
Покупки, продажи или вообще общее количество заявок

Есть оф. сайт, теорию лучше там посмотреть...


Кажись все, закончилось топливо:


 
Lesorub:

Есть оф. сайт, теорию лучше там посмотреть...


Кажись все, закончилось топливо:



Добрый день.

Вы вроде отказывались от дельты???.

т.п. ниже 1.125 EUR/USD

            и AUD/USD 0.6750?

 
sterva:


Добрый день.

Вы вроде отказывались от дельты???.

т.п. ниже 1.125 EUR/USD

            и AUD/USD 0.6750?

1.1242

Ауди:


Дельта то одно показывает, то другое. Объем на уровне гораздо информативнее!

По крайней мере видно, что происходит на данном страйке...

Вот Фунтик:


 
Самая волатильная валюта мира USDMXN мексиканский песо пошел вниз на 12.20 с остановкой(отскоком) на 18.80 настоящий азарт здесь...Нстоящий штопор вниз начнется после пробития уровня 21,90
 
Вторая по волатильности пара USDZAR также разворачивается вниз на 7.70 .По этим  парам самая крутая прибыль получается.
 
Alexxl2008:
Самая волатильная валюта мира USDMXN мексиканский песо пошел вниз на 12.20 с остановкой(отскоком) на 18.80 настоящий азарт здесь...Нстоящий штопор вниз начнется после пробития уровня 21,90
Alexxl2008:
Вторая по волатильности пара USDZAR также разворачивается вниз на 7.70 .По этим  парам самая крутая прибыль получается

Серьезно?

Мда. Дерзайте...

 

пора продавать евру... 3-й пивот без передыху

 
Maxim Kuznetsov:

пора продавать евру... 3-й пивот без передыху

может еще подняться, и отскочить как раз от этого уровня надолго вверх, Максим Кузнецов, тактика у Вас совсем не торговая

на долго, это значит, что пересиживать будет не удобно, торговля у меня строится с оглядом несколько дней, робот

 
awsomdino:

может еще подняться, и отскочить как раз от этого уровня надолго вверх, Максим Кузнецов, тактика у Вас совсем не торговая

:-)

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