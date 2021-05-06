FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 330
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В смысле?
Покупки, продажи или вообще общее количество заявок
Есть оф. сайт, теорию лучше там посмотреть...
Кажись все, закончилось топливо:
Есть оф. сайт, теорию лучше там посмотреть...
Кажись все, закончилось топливо:
Добрый день.
Вы вроде отказывались от дельты???.
т.п. ниже 1.125 EUR/USD
и AUD/USD 0.6750?
Добрый день.
Вы вроде отказывались от дельты???.
т.п. ниже 1.125 EUR/USD
и AUD/USD 0.6750?
1.1242
Ауди:
Дельта то одно показывает, то другое. Объем на уровне гораздо информативнее!
По крайней мере видно, что происходит на данном страйке...
Вот Фунтик:
Самая волатильная валюта мира USDMXN мексиканский песо пошел вниз на 12.20 с остановкой(отскоком) на 18.80 настоящий азарт здесь...Нстоящий штопор вниз начнется после пробития уровня 21,90
Вторая по волатильности пара USDZAR также разворачивается вниз на 7.70 .По этим парам самая крутая прибыль получается
Серьезно?
Мда. Дерзайте...
пора продавать евру... 3-й пивот без передыху
пора продавать евру... 3-й пивот без передыху
может еще подняться, и отскочить как раз от этого уровня надолго вверх, Максим Кузнецов, тактика у Вас совсем не торговая
на долго, это значит, что пересиживать будет не удобно, торговля у меня строится с оглядом несколько дней, робот
может еще подняться, и отскочить как раз от этого уровня надолго вверх, Максим Кузнецов, тактика у Вас совсем не торговая
:-)