FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 600

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По направлению туда-же

[Удален]  

EURUSDH1 1.20688

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EURUSDH1 1.20688


GBPUSDH1 1.33330

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GBPUSDH1 1.33330


XAUUSDH1 1829.20

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XAUUSDH1 1829.20

 

Всем привет. У меня сигнал по еве на продажу. Первая цель небольшая, в районе 30 п.. а там надо посмотреть.

Часть конечно позиции закрою  и переведу в БУ. Но остается еще вариант обновления максимума. В пятницу так и не произошло обновление. Не дошла цена примерно 38 п.

Так что все возможно. Но сигнал на продажу есть и им воспользуюсь.


 

Так же есть сигнал по фунту на продажу. Соглашусь с  SanAlex в плане продаж. 

В пятницу был перебит максимум декабря прошлого года.

Так же на открытии рынка был гэп вниз. Это говорит мне, что начались продажи.

Первая цель конечно немного ниже чем у  SanAlex, и видно почему, глядя на график.

Всем хорошего дня и профитов.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Так же есть сигнал по фунту на продажу. Соглашусь с  SanAlex в плане продаж. 

В пятницу был перебит максимум декабря прошлого года.

Так же на открытии рынка был гэп вниз. Это говорит мне, что начались продажи.

Первая цель конечно немного ниже чем у  SanAlex, и видно почему, глядя на график.

Всем хорошего дня и профитов.


Привет! цель я выставил на сегодня, что может произойти за сутки, некто не знает. Поэтому, тиши едешь дальше будешь. 

 
SanAlex:

Привет! цель я выставил на сегодня, что может произойти за сутки, некто не знает. Поэтому, тиши едешь дальше будешь. 

Привет. До миллиона еще не дошел ?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет. До миллиона еще не дошел ?

один раз дошёл за пол месяца, открыл другой счёт и сигнал - пока дошёл до 340 000 из начальных 50 000. 

 
SanAlex:

один раз дошёл за пол месяца, открыл другой счёт и сигнал - пока дошёл до 340 000 из начальных 50 000. 

Как то не корректно у тебя на сигнале процент указывается.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Как то не корректно у тебя на сигнале процент указывается.

новый месяц начался - и проценты упали.

 
SanAlex:

Привет! цель я выставил на сегодня, что может произойти за сутки, некто не знает. Поэтому, тиши едешь дальше будешь. 

Будет короткая волна разворота вот что будет... ./

Возможно до ваших целей и не дойдёт за N промежуток Time и только потом, можно будет отрабатывать по целям... ./

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