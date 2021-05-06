FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 600
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По направлению туда-же
EURUSDH1 1.20688
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GBPUSDH1 1.33330
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XAUUSDH1 1829.20
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Всем привет. У меня сигнал по еве на продажу. Первая цель небольшая, в районе 30 п.. а там надо посмотреть.
Часть конечно позиции закрою и переведу в БУ. Но остается еще вариант обновления максимума. В пятницу так и не произошло обновление. Не дошла цена примерно 38 п.
Так что все возможно. Но сигнал на продажу есть и им воспользуюсь.
Так же есть сигнал по фунту на продажу. Соглашусь с SanAlex в плане продаж.
В пятницу был перебит максимум декабря прошлого года.
Так же на открытии рынка был гэп вниз. Это говорит мне, что начались продажи.
Первая цель конечно немного ниже чем у SanAlex, и видно почему, глядя на график.
Всем хорошего дня и профитов.
Так же есть сигнал по фунту на продажу. Соглашусь с SanAlex в плане продаж.
В пятницу был перебит максимум декабря прошлого года.
Так же на открытии рынка был гэп вниз. Это говорит мне, что начались продажи.
Первая цель конечно немного ниже чем у SanAlex, и видно почему, глядя на график.
Всем хорошего дня и профитов.
Привет! цель я выставил на сегодня, что может произойти за сутки, некто не знает. Поэтому, тиши едешь дальше будешь.
Привет! цель я выставил на сегодня, что может произойти за сутки, некто не знает. Поэтому, тиши едешь дальше будешь.
Привет. До миллиона еще не дошел ?
Привет. До миллиона еще не дошел ?
один раз дошёл за пол месяца, открыл другой счёт и сигнал - пока дошёл до 340 000 из начальных 50 000.
один раз дошёл за пол месяца, открыл другой счёт и сигнал - пока дошёл до 340 000 из начальных 50 000.
Как то не корректно у тебя на сигнале процент указывается.
Как то не корректно у тебя на сигнале процент указывается.
новый месяц начался - и проценты упали.
Привет! цель я выставил на сегодня, что может произойти за сутки, некто не знает. Поэтому, тиши едешь дальше будешь.
Будет короткая волна разворота вот что будет... ./
Возможно до ваших целей и не дойдёт за N промежуток Time и только потом, можно будет отрабатывать по целям... ./