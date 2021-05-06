FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 171
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Ну вот, не послушал меня. А виш как получается.
ага, ниче. ждем. Один бар тоже погрешность.... делать нечего, калибровку приборов делать надо. будем надеяться что я прав. Если я прав, тогда очень быстро должно быть вверх. иначе никак.
ага, ниче. ждем.
Конечно. Цена которую я озвучил конечная.
А там уже будут решать, либо прорываться ниже либо поход на север до
верхней границы. Это 1,24800. Но это не точно.
Все зависит от формирования сигнала у меня.
ага, ниче. ждем. Один бар тоже погрешность.... делать нечего, калибровку приборов делать надо. будем надеяться что я прав.
Так уже не прав с точкой входа.
ага, ниче. ждем. Один бар тоже погрешность.... делать нечего, калибровку приборов делать надо. будем надеяться что я прав.
сегодня Пятница - думаю до S3 дойдёт
сегодня Пятница - думаю до S3 дойдёт
у каждого свой метод, согласен.
я жду вот такого
у каждого свой метод, согласен.
я жду вот такого
если Вы на реале - могут разуть
у меня сработал ТР
Учитесь, пока я жив
если Вы на реале - могут разуть
на реале конечно, конечно могут
Учитесь, пока я жив
по идее, должна до топать R2 USDJPYH2
по идее, должна до топать R2 USDJPYH2
Да конечно. Все может быть. И до р3 может и выше еще может.
Цена не предсказуема. Я могу только показать точку входа, а до куда пойдет, знает Лесоруб.
А так, у меня тейк стоит на 109,500