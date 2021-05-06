FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 171

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Ну вот, не послушал меня. А виш как получается.

ага, ниче. ждем. Один бар тоже погрешность.... делать нечего, калибровку приборов делать надо. будем надеяться что я прав. Если я прав, тогда очень быстро должно быть вверх. иначе никак.

 
ALEKSANDR GADZERA:

ага, ниче. ждем.

Конечно. Цена которую я озвучил конечная.

А там уже будут решать, либо прорываться ниже либо поход на север до 

верхней границы. Это 1,24800. Но это не точно.

Все зависит от формирования сигнала у меня.

 
ALEKSANDR GADZERA:

ага, ниче. ждем. Один бар тоже погрешность.... делать нечего, калибровку приборов делать надо. будем надеяться что я прав.

Так уже не прав с точкой входа. 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

ага, ниче. ждем. Один бар тоже погрешность.... делать нечего, калибровку приборов делать надо. будем надеяться что я прав.

сегодня Пятница - думаю до S3 дойдёт

GBPUSDM30з

 
Alexsandr San:

сегодня Пятница - думаю до S3 дойдёт


у каждого свой метод, согласен.

я жду вот такого


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

у каждого свой метод, согласен.

я жду вот такого


если Вы на реале - могут разуть

у меня сработал ТР

GBPUSDM30т 

 

Учитесь, пока я жив 


 
Alexsandr San:

если Вы на реале - могут разуть  

на реале конечно, конечно могут

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Учитесь, пока я жив 


по идее, должна до топать R2  USDJPYH2

USDJPYH2 

 
Alexsandr San:

по идее, должна до топать R2  USDJPYH2

 

Да конечно. Все может быть. И до р3 может и выше еще может.

Цена не предсказуема. Я могу только показать точку входа, а до куда пойдет, знает Лесоруб.

А так, у меня тейк стоит на 109,500

1...164165166167168169170171172173174175176177178...656
Новый комментарий