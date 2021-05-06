FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 29
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Если смотреть глобально то до 1,07780.
Если смотреть краткосрочно, может дойти до 1,10650,
а там дальше надо смотреть по ситуации.
твои слова, да богу уши!!!
- хотя я с мани, мани попрощался
ещё осталось - 0.03 лота из 0.72
даже если куча тейков по 20п сработает, то стоп их скушает
я не придерживаюсь такой тактики
Ну во-первых, здесь соотношение 2/1
Во-вторых, это уровень именно для этой техники, такое бывает очень не часто.
А какие мысли по фунту? У всех спрашиваю.
валимся дальше
сигнал - показывает, что да! (по 2 часам)
- но что то, подозрительно - и по дневному графику бычий тренд GBPUSDDaily
сигнал - показывает, что да! (по 2 часам)
- но что то, подозрительно - и по дневному графику бычий тренд GBPUSDDaily
как любителю прикольных индикаторов, сладкая парочка:
https://www.mql5.com/ru/forum/331206
https://www.mql5.com/ru/code/10272
как любителю прикольных индикаторов, сладкая парочка:
https://www.mql5.com/ru/forum/331206
https://www.mql5.com/ru/code/10272
не, мой прикольный - он часто попадает в цель
Ставь лимитку на 1.1007 с тейком 1.1026 и стоп на 1.0997, а дальше будет видно
JPY покупаете?
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