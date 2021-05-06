FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 29

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Aleksandr Yakovlev:

Если смотреть глобально то до 1,07780.

Если смотреть краткосрочно, может дойти до 1,10650,

а там дальше надо смотреть по ситуации.

твои слова, да богу уши!!!

- хотя я с мани, мани попрощался 

EURUSDH2

ещё осталось - 0.03 лота из 0.72

 
Renat Akhtyamov:

даже если куча тейков по 20п сработает, то стоп их скушает

я не придерживаюсь такой тактики

Ну во-первых, здесь соотношение 2/1

Во-вторых, это уровень именно для этой техники, такое бывает очень не часто.

 
А какие мысли по фунту? У всех спрашиваю.
 
Aleksandr Yakovlev:
А какие мысли по фунту? У всех спрашиваю.
валимся дальше
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Renat Akhtyamov:
валимся дальше

сигнал - показывает, что да! (по 2 часам)

- но что то, подозрительно - и по дневному графику бычий тренд GBPUSDDaily

GBPUSDDaily

 
Вот по моей ТС фунт сейчас залез в коридор 1,3100 и 1,3058.Если пробьем низ то полетим еще вплоть до 1,30007-потом 1,29720.
 
Alexsandr San:

сигнал - показывает, что да! (по 2 часам)

- но что то, подозрительно - и по дневному графику бычий тренд GBPUSDDaily


как любителю прикольных индикаторов, сладкая парочка:

https://www.mql5.com/ru/forum/331206

https://www.mql5.com/ru/code/10272

Ищу индикатор типа ARIMA
Ищу индикатор типа ARIMA
  • 2020.01.23
  • www.mql5.com
Добрый день. Может есть у кого индикатор ARIMA...
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

как любителю прикольных индикаторов, сладкая парочка:

https://www.mql5.com/ru/forum/331206

https://www.mql5.com/ru/code/10272

не, мой прикольный - он часто попадает в цель 

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Vitaly Muzichenko:

Ставь лимитку на 1.1007 с тейком 1.1026 и стоп на 1.0997, а дальше будет видно

А где график? Откуда такой прогноз?
Дело в том, что когда я публиковал прогноз без скрина, Барабашка запретил мне это делать.
Думаю правила одинаковы для всех
 
sterva:

JPY  покупаете?

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