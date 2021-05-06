FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 291
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Немного вниз сходим.
Вниз немного сходили и часть сделок закрыл с переводом их в БУ.
Сходит еще немного))).
И так. По еве первая цель достигнута 1,0920. Как и говорил вчера.
Ждем развитие событий дальше.
Северянину привет большой. Чувство юмора должно греть его там.
При таком сценарии можно долиться. Всем профита.
И так. По еве первая цель достигнута 1,0920. Как и говорил вчера.
Ждем развитие событий дальше.
Северянину привет большой. Чувство юмора должно греть его там.
Алеша, где подтверждение твоего БУ:)
Ты опять про мониторинг? И этого будет достаточно.
Ты опять про мониторинг? И этого будет достаточно.
Алеша, как ребенок, что ты прячешься -то? Нашел одну прибыльную сделку и показал
Почему так интересуют чужие деньги? Почему так нужен мониторинг?
Алеша, как ребенок, что ты прячешься -то? Нашел одну прибыльную сделку и показал
Да жалко что ли. На, держи. Сигнал позавчера выкладывал.
Мужиком надо быть
Причем одно к другому?