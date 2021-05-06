FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 291

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Aleksandr Yakovlev:

Немного вниз сходим.


Вниз немного сходили и часть сделок закрыл с переводом их в БУ.

Сходит еще немного))).


 

И так. По еве первая цель достигнута 1,0920. Как и говорил вчера.

Ждем развитие событий дальше.

Северянину привет большой. Чувство юмора должно греть его там.


 

При таком сценарии можно долиться. Всем профита.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

И так. По еве первая цель достигнута 1,0920. Как и говорил вчера.

Ждем развитие событий дальше.

Северянину привет большой. Чувство юмора должно греть его там.


Алеша, где подтверждение твоего БУ:)
 
Vladimir Baskakov:
Алеша, где подтверждение твоего БУ:)

Ты опять про мониторинг? И этого будет достаточно.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ты опять про мониторинг? И этого будет достаточно.


Алеша, как ребенок, что ты прячешься -то? Нашел одну прибыльную сделку и показал. А общий просад -70%?
 
Vladimir Baskakov:
Алеша, как ребенок, что ты прячешься -то? Нашел одну прибыльную сделку и показал
Почему так интересуют чужие деньги? Почему так нужен мониторинг?
[Удален]  
MakarFX:
Почему так интересуют чужие деньги? Почему так нужен мониторинг?
Мужиком надо быть
 
Vladimir Baskakov:
Алеша, как ребенок, что ты прячешься -то? Нашел одну прибыльную сделку и показал

Да жалко что ли. На, держи. Сигнал позавчера выкладывал.


 
Vladimir Baskakov:
Мужиком надо быть

Причем одно к другому?

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