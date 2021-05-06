FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 510
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Идите паситесь на пастбище, невежа. один фиг я вниз.. лучше депозит покажите нам свой, умник.
Ну ты точно куку)
Это же почему? потому что вы покупаете??? да полный вперед... ну поднялась она (EURUSD) немного ну что поделать.
а за языком своим следите внимательнее. Все равно EURUSD сейчас упадет
Кто знает куда лесоруб пропал?
Да не знай, видимо занят...
Все равно EURUSD сейчас упадет
всё может быть, но Вы очень рискуете.
всё может быть, но Вы очень рискуете.
Все мы рискуем))) посмотрим что получится. Гулять так гулять, до $15-20k подниму депозит, потом будет без 3D-Экшена.... так всегда, когда разгоняешь депозит.
- Что бы у всех всё сбылось !!!
ЗОЛОТО Вроде щас рухнем... Ну и СЕРЕБРО соответственно
ЗОЛОТО Вроде щас рухнем... Ну и СЕРЕБРО соответственно
- не может быть!
- Ответ в музыкальном клипе.
ЗОЛОТО Вроде щас рухнем... Ну и СЕРЕБРО соответственно