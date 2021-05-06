FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 510

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ALEKSANDR GADZERA:

Идите паситесь на пастбище, невежа. один фиг я вниз.. лучше депозит покажите нам свой, умник.


Ну ты точно куку)
 
Vladimir Baskakov:
Ну ты точно куку)

Это же почему? потому что вы покупаете??? да полный вперед... ну поднялась она (EURUSD) немного ну что поделать.

а за языком своим следите внимательнее. Все равно EURUSD  сейчас упадет

 
Кто знает куда лесоруб пропал?
 
Rustam Galkeev:
Кто знает куда лесоруб пропал?

Да не знай, видимо занят...

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ALEKSANDR GADZERA:

 Все равно EURUSD  сейчас упадет

всё может быть, но Вы очень рискуете.

EURUSDH4 1.19024.png

 
SanAlex:

всё может быть, но Вы очень рискуете.


Все мы рискуем))) посмотрим что получится. Гулять так гулять,  до $15-20k подниму депозит, потом будет без 3D-Экшена.... так всегда, когда разгоняешь депозит.

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- Что бы у всех всё сбылось !!!


 

ЗОЛОТО  Вроде щас рухнем... Ну и СЕРЕБРО соответственно


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ALEKSANDR GADZERA:

ЗОЛОТО  Вроде щас рухнем... Ну и СЕРЕБРО соответственно


- не может быть! 

- Ответ в музыкальном клипе.


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ALEKSANDR GADZERA:

ЗОЛОТО  Вроде щас рухнем... Ну и СЕРЕБРО соответственно


Цель золота 1965
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