FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 499
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два Индикатора показывают верх и два вниз - сначала сходит к 1.16984.
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почему я решил вниз ? - потому что на двух часовом, все четыре показывают вниз
по этой паре три Индикатора показывают вниз к 1.31203
по этой паре три Индикатора показывают вниз к 1.31203
Привет.
Конечно они будут показывать.
Цена давно уже показала направление своего движения.
два Индикатора показывают верх и два вниз - сначала сходит к 1.16984.
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почему я решил вниз ? - потому что на двух часовом, все четыре показывают вниз
потому что не спится, да?
сказал же вчера - продать и не париться месяц, примерно до 17.12.2020
Есть сигнал у меня по еврофунту . Грех не воспользоваться.
Не исключена вероятность захода цены в зону накопления на 50% от ширины самой этой зоны.
В общем будем посмотреть)))
я наверное уже всех достал ?
- но всё же, хочу ещё раз поделится не плохими Индикаторами.
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https://www.mql5.com/ru/code/22496 Coral - индикатор для MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/code/1114 Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ja/code/13910 CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付) - MetaTrader 5のためのインディケータ
https://www.mql5.com/ru/code/27570 LeManTrend Indicator - индикатор для MetaTrader 5
Есть сигнал у меня по еврофунту . Грех не воспользоваться.
Не исключена вероятность захода цены в зону накопления на 50% от ширины самой этой зоны.
В общем будем посмотреть)))
Саш, обращай внимание на возможное движение в пунктах
и лучше заходить по той паре, где оно больше
а тут...
Саш, обращай внимание на возможное движение в пунктах
Немного не понял. Поясни. Может мы о разном подумали.
Немного не понял. Поясни. Может мы о разном подумали.
у тебя прогноз всего лишь на 150 пунктов и тем более на однонаправленных парах - ева и фунт
кросс ходит, когда по мажорам флет
если честно, сомневаюсь я что так двинет
Есть сигнал у меня по еврофунту . Грех не воспользоваться.
Не исключена вероятность захода цены в зону накопления на 50% от ширины самой этой зоны.
В общем будем посмотреть)))
ВСем добрейщего утречка.
Согласен с тобой тут, дневной разворот пойдем высоко!