FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 499

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два Индикатора показывают верх и два вниз - сначала сходит к 1.16984.

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почему я решил вниз ? - потому что на двух часовом, все четыре показывают вниз 

EURUSDDaily 1.16984 ххх EURUSDH2 1.16638

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по этой паре три Индикатора показывают вниз к 1.31203

GBPUSDH2 1.31203

 
SanAlex:

по этой паре три Индикатора показывают вниз к 1.31203


Привет.

Конечно они будут показывать.

Цена давно уже показала направление своего движения.


 
SanAlex:

два Индикатора показывают верх и два вниз - сначала сходит к 1.16984.

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почему я решил вниз ? - потому что на двух часовом, все четыре показывают вниз 


потому что не спится, да?

сказал же вчера - продать и не париться месяц, примерно до 17.12.2020

 

Есть сигнал у меня по еврофунту . Грех не воспользоваться.

Не исключена вероятность захода цены в зону накопления на 50% от ширины самой этой зоны.

В общем будем посмотреть)))


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я наверное уже всех достал ?

- но всё же, хочу ещё раз поделится не плохими Индикаторами.

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 https://www.mql5.com/ru/code/22496       Coral - индикатор для MetaTrader 5

https://www.mql5.com/ru/code/1114         Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 5

https://www.mql5.com/ja/code/13910       CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付) - MetaTrader 5のためのインディケータ

https://www.mql5.com/ru/code/27570       LeManTrend Indicator - индикатор для MetaTrader 5

 
Aleksandr Yakovlev:

Есть сигнал у меня по еврофунту . Грех не воспользоваться.

Не исключена вероятность захода цены в зону накопления на 50% от ширины самой этой зоны.

В общем будем посмотреть)))

Саш, обращай внимание на возможное движение в пунктах

и лучше заходить по той паре, где оно больше

а тут...

 
Renat Akhtyamov:

Саш, обращай внимание на возможное движение в пунктах


Немного не понял. Поясни. Может мы о разном подумали.

 
Aleksandr Yakovlev:

Немного не понял. Поясни. Может мы о разном подумали.

у тебя прогноз всего лишь на 150 пунктов и тем более на однонаправленных парах - ева и фунт

кросс ходит, когда по мажорам флет

если честно, сомневаюсь я что так двинет

 
Aleksandr Yakovlev:

Есть сигнал у меня по еврофунту . Грех не воспользоваться.

Не исключена вероятность захода цены в зону накопления на 50% от ширины самой этой зоны.

В общем будем посмотреть)))


ВСем добрейщего утречка.

Согласен с тобой тут, дневной разворот пойдем высоко!


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