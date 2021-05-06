FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 30
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не, мой прикольный - он часто попадает в цель
слитый счёт - это цель ?
у нас где-то на форуме был товарищ, у которого объявленный лозунг - откормить максимального лося :-)
не в обиду - просто не надо себе льстить
не, мой прикольный - он часто попадает в цель
вот итог по покупке
убыток
по следующей продаже снова убыток
если реагировать на сигнал наоборот, то будет небольшой профит, но просадки будут ай яй яй
готовься к этому и торгуй в профит от начала сигнала и до его смены
А какие мысли по фунту? У всех спрашиваю.
Предположительно фунт в коррекции , 31 января ( очередной ) срок выхода из Евросоюза , ещё Европарламент должен утвердить и можно ожидать ещё технические проблемы по выходу .
Как по мне, то Фора - кидалово!!!
Толпу постоянно заманивают мнякой, а затем жестко чпокают...
Иначе, как заработать КУКЛу?
Были денежки Ваши, а стали наши...
165 пунктов счастья...
И перекладка в Евроену:
Обещанные мне КУКЛом на прошлой неделе 71 пункт:
Получите, распишитесь...
И пошел я спать.
Надоела эта рутина...
слитый счёт - это цель ?
у нас где-то на форуме был товарищ, у которого объявленный лозунг - откормить максимального лося :-)
не в обиду - просто не надо себе льстить
если бы я, придерживался сигналов и не открывал позиции с увеличенным лотом - может быть и не сливался.
- а так, у Индикатора с точкой - неплохие сигналы. Вот по GBPUSDH2 - красная точка указывала мне балбесу, что пойдёт вниз
прикрепил Индикатор - можете сами проглядеть на разных парах, сигналы
вот итог по покупке
убыток
по следующей продаже снова убыток
если реагировать на сигнал наоборот, то будет небольшой профит, но просадки будут ай яй яй
готовься к этому и торгуй в профит от начала сигнала и до его смены
этот сигнал на месячном графике - и все же, вполне может быть, что концу года, эта пара окажется высоко - высоко.
если конечно не появится, противоположный сигнал
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Извиняюсь!!! у вас график 1день
- просто я проглядывал месячный график перед этим