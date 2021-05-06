FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 30

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Alexsandr San:

не, мой прикольный - он часто попадает в цель 

слитый счёт - это цель ?

у нас где-то на форуме был товарищ, у которого объявленный лозунг - откормить максимального лося :-)

не в обиду - просто не надо себе льстить

 
Alexsandr San:

не, мой прикольный - он часто попадает в цель 

вот итог по покупке

убыток

по следующей продаже снова убыток

если реагировать на сигнал наоборот, то будет небольшой профит, но просадки будут ай яй яй

готовься к этому и торгуй в профит от начала сигнала и до его смены

 
Aleksandr Yakovlev:
А какие мысли по фунту? У всех спрашиваю.


 Предположительно фунт в коррекции , 31 января ( очередной ) срок выхода из Евросоюза , ещё Европарламент должен утвердить и можно ожидать ещё технические проблемы по выходу .  

 

Как по мне, то Фора - кидалово!!!

Толпу постоянно заманивают мнякой, а затем жестко чпокают...

Иначе, как заработать КУКЛу?

Были денежки Ваши, а стали наши...

165 пунктов счастья...

 

И перекладка в Евроену: 


 

Обещанные мне КУКЛом на прошлой неделе 71 пункт:

Получите, распишитесь...

 

И пошел я спать.

Надоела эта рутина...   


[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

слитый счёт - это цель ?

у нас где-то на форуме был товарищ, у которого объявленный лозунг - откормить максимального лося :-)

не в обиду - просто не надо себе льстить

если бы я, придерживался сигналов и не открывал позиции с увеличенным лотом - может быть и не сливался. 

- а так, у Индикатора с точкой - неплохие сигналы. Вот по GBPUSDH2 - красная точка указывала мне балбесу, что пойдёт вниз 

GBPUSDH2

прикрепил Индикатор - можете сами проглядеть на разных парах, сигналы  

Файлы:
2.mq5  17 kb
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

вот итог по покупке

убыток

по следующей продаже снова убыток

если реагировать на сигнал наоборот, то будет небольшой профит, но просадки будут ай яй яй

готовься к этому и торгуй в профит от начала сигнала и до его смены

этот сигнал на месячном графике - и все же, вполне может быть, что концу года, эта пара окажется высоко - высоко.

если конечно не появится, противоположный сигнал

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Извиняюсь!!! у вас график 1день

- просто я проглядывал месячный график перед этим

GBPUSDMonthly  

 
Как-то рынок начался стрёмно, даже не понятно что торговать, гепов половина осталась не перекрытая
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