FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 196
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Всем привет. Как и писал выше по еньке, продажи рулят.
Скоро возможен небольшой откат. Но все равно в приоритете продажи.
В общем растим профит.
По еве я тут лоханулся немного. Хотел часть позиции закрыть, а не усмотрел и закрыл полностью.
От этой зоны накопления цена должна уйти дальше на север, поэтому совершил очередную покупку.
Ждем развития событий.
Кто твой брокер?
Не ипите мозг по Ене. Еня - моя подруга...
Привет. У меня хватило смелости до 105 спрогнозировать)))
USDJPY закрывайте свои ордера а sell на ближайшее время хотя бы. думаю так
Вот как. Тогда понимаю. Хотя цифры не мешают.)
достояли в sell до 20:00? или раньше вышли?
GBPJPY с сегодняшнего дня начинается коррекция, будет приблизительно вот так
USDJPY закрывайте свои ордера а sell на ближайшее время хотя бы. думаю так
Сигнала верх - ещё нет, значит - нужно стоять в SELL USDJPYH2
Сигнала верх - ещё нет, значит - нужно стоять в SELL USDJPYH2
Александр он запаздывает на пол года, разворот уже был в 16:00 на Н4 по закрытию бара. ждите конечно без проблем.