FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 196

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Всем привет. Как и писал выше по еньке, продажи рулят.

Скоро возможен небольшой откат. Но все равно в приоритете продажи.

В общем растим профит.


 

По еве я тут лоханулся немного. Хотел часть позиции закрыть, а не усмотрел и закрыл полностью.

От этой зоны накопления цена должна уйти дальше на север, поэтому совершил очередную покупку.

Ждем развития событий.


 
Aleksandr Yakovlev:

Кто твой брокер?

 
Lesorub:

Не ипите мозг по Ене. Еня - моя подруга...


Привет. У меня хватило смелости до 105 спрогнозировать)))

 

USDJPY закрывайте свои ордера а sell на ближайшее время хотя бы. думаю так


 
sterva:

Вот как. Тогда понимаю. Хотя цифры не мешают.)

достояли в  sell до 20:00? или раньше вышли?

 

GBPJPY с сегодняшнего дня начинается коррекция, будет приблизительно вот так


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ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY закрывайте свои ордера а sell на ближайшее время хотя бы. думаю так


Сигнала верх - ещё нет, значит - нужно стоять в SELL  USDJPYH2

USDJPYH2

 
Alexsandr San:

Сигнала верх - ещё нет, значит - нужно стоять в SELL  USDJPYH2


Александр он запаздывает на пол года, разворот уже был в 16:00 на Н4 по закрытию бара. ждите конечно без проблем.

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