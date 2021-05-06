FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 98

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Мдя..., так и приехали, куда хотели...


 
НЕЕЕЕФТЬ )))
[Удален]  
Lesorub:

Мдя..., так и приехали, куда хотели...


Вы только сбывшиеся прогнозы комментируете?
 
Aleksey Semenov:
НЕЕЕЕФТЬ )))

Да. Супер.!

 
hoster:
Вы только сбывшиеся прогнозы комментируете?

В чем проблемы???     

 
После праздника кошельки и карты похудели у многих.Быстрые деньги по Фунту. Сначала вниз шпилькой на 1.2740 и потом вверх на 1.35.
 
Aleksey Semenov:
НЕЕЕЕФТЬ )))

Бежала бежала и еще сподткнулась)))) Глобальный минимум.......

[Удален]  
Aleksey Semenov:
НЕЕЕЕФТЬ )))

Вот если бы, так, на наших заправках 

WTIH2

 

Лажа все это с нефтью...

Цена ее 73 - 75

В чем, собственно, мы скоро и убедимся! (картинка выше)

 
Lesorub:

Лажа все это с нефтью...

Цена ее 73 - 75

В чем, собственно, мы скоро и убедимся! (картинка выше)

GPB/CAD добежала.

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