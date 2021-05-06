FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 98
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Мдя..., так и приехали, куда хотели...
Мдя..., так и приехали, куда хотели...
НЕЕЕЕФТЬ )))
Да. Супер.!
Вы только сбывшиеся прогнозы комментируете?
В чем проблемы???
НЕЕЕЕФТЬ )))
Бежала бежала и еще сподткнулась)))) Глобальный минимум.......
НЕЕЕЕФТЬ )))
Вот если бы, так, на наших заправках
Лажа все это с нефтью...
Цена ее 73 - 75
В чем, собственно, мы скоро и убедимся! (картинка выше)
Лажа все это с нефтью...
Цена ее 73 - 75
В чем, собственно, мы скоро и убедимся! (картинка выше)
GPB/CAD добежала.