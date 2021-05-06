FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 538

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Нет. Дождись 1,30280

Да и пока наверное не буду входить, мне с EURUSD  не скучно..  максимум 0,5 лота...

 
ALEKSANDR GADZERA:

Да и пока наверное не буду входить, мне с EURUSD  не скучно..  максимум 0,5 лота...

Я тебе в личке написал вход по золоту. Плохо что не воспользовался.

Вход был 1882.

 

Первый лось на бай стопе 

Обязательная цена к исполнению  1.3275 - 1.3270 при таком раскладе /текущий уровень /

Тогда продажа села должна быть ниже /текущего/минимума 1.3263

это чтобы перекрыться в + се.

Зная обязательное исполнение 1.3275 - 1.3270 можно сделать вход в рынок

ниже 1.3263 мин /текущий / по сигналу или мат расчёту /перекрыться /,

либо закрыть селл ордер.


Если цена уйдёт выше текущего макса 1.3296 то вариантов будет несколько - опишу позже.

 
Rustam Galkeev:

Первый лось на бай стопе 

Обязательная цена к исполнению  1.3275 - 1.3270 при таком раскладе /текущий уровень /

Тогда продажа села должна быть ниже /текущего/минимума 1.3263

это чтобы перекрыться в + се.

Зная обязательное исполнение 1.3275 - 1.3270 можно сделать вход в рынок

ниже 1.3263 мин /текущий / по сигналу или мат расчёту /перекрыться /,

либо закрыть селл ордер.


Если цена уйдёт выше текущего макса 1.3296 то вариантов будет несколько - опишу позже.

Это что за скрин такой. Делай развернутым. Или вообще не делай.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я тебе в личке написал вход по золоту. Плохо что не воспользовался.

Вход был 1882.

да Видел, спасибо большое, но пока EURUSD.... c ним надо разобраться. Развлекаюсь пока....


 
Aleksandr Yakovlev:

Это что за скрин такой. Делай развернутым. Или вообще не делай.

Скрин есть ещё  постом выше развёрнутый, но сама суть в другом /лось и выход и ситуации/ что и как.

А можно как и в посте 5204 с минусовым стопом по фунтику зато со скрином, тогда 

как выходить из ситуации ? Хотя-бы цель или ТР.  Ладно проехали... ./

Сделаю скрин. Просто отвечаю всегда за свои действия... ./

[Удален]  

среда - не свести, денег не будет.


 

Закрою селл ниже 1.3263. Бай открыл зарание так как обязательная цена к исполнению  выше. 

 

Селл закрылл.

Обязательная цена к исполнению указанная постом выше исполнена.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

да Видел, спасибо большое, но пока EURUSD.... c ним надо разобраться. Развлекаюсь пока....


Вот может быть теперь, в Вашу сторону пойдёт.

EURUSDH2 1.18038.png я имею ввиду вниз !!! - (верхняя метка не сработала сегодня) 

1...531532533534535536537538539540541542543544545...656
Новый комментарий