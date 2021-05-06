FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 538
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Нет. Дождись 1,30280
Да и пока наверное не буду входить, мне с EURUSD не скучно.. максимум 0,5 лота...
Да и пока наверное не буду входить, мне с EURUSD не скучно.. максимум 0,5 лота...
Я тебе в личке написал вход по золоту. Плохо что не воспользовался.
Вход был 1882.
Первый лось на бай стопе
Обязательная цена к исполнению 1.3275 - 1.3270 при таком раскладе /текущий уровень /
Тогда продажа села должна быть ниже /текущего/минимума 1.3263
это чтобы перекрыться в + се.
Зная обязательное исполнение 1.3275 - 1.3270 можно сделать вход в рынок
ниже 1.3263 мин /текущий / по сигналу или мат расчёту /перекрыться /,
либо закрыть селл ордер.
Если цена уйдёт выше текущего макса 1.3296 то вариантов будет несколько - опишу позже.
Первый лось на бай стопе
Обязательная цена к исполнению 1.3275 - 1.3270 при таком раскладе /текущий уровень /
Тогда продажа села должна быть ниже /текущего/минимума 1.3263
это чтобы перекрыться в + се.
Зная обязательное исполнение 1.3275 - 1.3270 можно сделать вход в рынок
ниже 1.3263 мин /текущий / по сигналу или мат расчёту /перекрыться /,
либо закрыть селл ордер.
Если цена уйдёт выше текущего макса 1.3296 то вариантов будет несколько - опишу позже.
Это что за скрин такой. Делай развернутым. Или вообще не делай.
Я тебе в личке написал вход по золоту. Плохо что не воспользовался.
Вход был 1882.
да Видел, спасибо большое, но пока EURUSD.... c ним надо разобраться. Развлекаюсь пока....
Это что за скрин такой. Делай развернутым. Или вообще не делай.
Скрин есть ещё постом выше развёрнутый, но сама суть в другом /лось и выход и ситуации/ что и как.
А можно как и в посте 5204 с минусовым стопом по фунтику зато со скрином, тогда
как выходить из ситуации ? Хотя-бы цель или ТР. Ладно проехали... ./
Сделаю скрин. Просто отвечаю всегда за свои действия... ./
среда - не свести, денег не будет.
Закрою селл ниже 1.3263. Бай открыл зарание так как обязательная цена к исполнению выше.
Селл закрылл.
Обязательная цена к исполнению указанная постом выше исполнена.
да Видел, спасибо большое, но пока EURUSD.... c ним надо разобраться. Развлекаюсь пока....
Вот может быть теперь, в Вашу сторону пойдёт.
я имею ввиду вниз !!! - (верхняя метка не сработала сегодня)