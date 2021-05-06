FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 268
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Так я по мелочи выступаю
Спасибо большое.
Тоже верно! По зернышку...
Думаю так.
А если так?
на сегодня , ещё смотрит вниз. - пока зелёная пипка не появится, будет двигаться вниз
на сегодня , ещё смотрит вниз. - пока зелёная пипка не появится, будет двигаться вниз
Я пас...вниз не пойду.
Закуплюсь фунтом против ены и баксаи против канадца
Я пас...вниз не пойду.
Закуплюсь фунтом против ены и баксаи против канадца
красиво смотрит верх - но, рано заходить в покупки, пипку зелёную, надо дождаться.
красиво смотрит верх - но, рано заходить в покупки, пипку зелёную, надо дождаться.
1,23 сильный отбойный уровень
пока пипка, не появится зелёная - надо ловить моменты вниз
пока пипка, не появится зелёная - надо ловить моменты вниз
Утром выпил - день свободен
Утром выпил - день свободен
Джек-пот 777