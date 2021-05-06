FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 268

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MakarFX:

Так я по мелочи выступаю

Спасибо большое.

Тоже верно! По зернышку...

 



Думаю так.

 

А если так?


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на сегодня , ещё смотрит вниз. - пока зелёная пипка не появится, будет двигаться вниз

EURUSDH2

 
Alexsandr San:

на сегодня , ещё смотрит вниз. - пока зелёная пипка не появится, будет двигаться вниз


Я пас...вниз не пойду.

Закуплюсь фунтом против ены и бакса

и против канадца
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MakarFX:

Я пас...вниз не пойду.

Закуплюсь фунтом против ены и бакса

и против канадца

красиво смотрит верх - но, рано заходить в покупки, пипку зелёную, надо дождаться.

GBPUSDH2

 
Alexsandr San:

красиво смотрит верх - но, рано заходить в покупки, пипку зелёную, надо дождаться.


1,23 сильный отбойный уровень
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MakarFX:
1,23 сильный отбойный уровень

пока пипка, не появится зелёная - надо ловить моменты вниз

GBPUSDH2щ 

 
Alexsandr San:

пока пипка, не появится зелёная - надо ловить моменты вниз

Утром выпил - день свободен


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MakarFX:

Утром выпил - день свободен


Джек-пот 777

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