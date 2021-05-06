FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 195
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Какое место? Цифирок не видно.)
я не прогнозирую цену, меня интересует только точки разворота тренда.
я не прогнозирую цену, меня интересует только точки разворота тренда.
Так и в каком же месте?
Так и в каком же месте?
так вроде видно, по завершению бара в 16:00 на Н4
Ну приблизительно вот так, в понедельник как откроются торги думаю будет ГЭП серьезный вниз, посмотрим
Тут нельзя сказать однозначно. Новости всегда бьют сначала по фондам. Они и нефть могут дать общую обратную динамику.
ГЭП будет, но далеко не факт что вниз.
так вроде видно, по завершению бара в 16:00 на Н4
Что то пошло не так? Вы не расстраивайтесь, - всё в этой жизни, бывает- не так.
Так и в каком же месте?
примерно до сюда будем вверх идти. или падать)))
Что то пошло не так? Вы не расстраивайтесь, - всё в этой жизни, бывает- не так.
Да немного не так, не переживайте, разберемся.
так вроде видно, по завершению бара в 16:00 на Н4
Вот как. Тогда понимаю. Хотя цифры не мешают.)
примерно до сюда будем вверх идти. или падать)))
немного откатились, и теперь вниз думаю побыстрее
Читала в новостях они потихоньку вливают немного больше 3 триллионов своей валюты для поддержания экономики.
По GPB/JPY цели прежние?
А Вы сомневаетесь???