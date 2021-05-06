FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 195

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sterva:

Какое место? Цифирок не видно.)

я не прогнозирую цену, меня интересует только точки разворота тренда.

 
ALEKSANDR GADZERA:

я не прогнозирую цену, меня интересует только точки разворота тренда.

Так и в каком же месте?

 
sterva:

Так и в каком же месте?

так вроде видно, по завершению бара в 16:00 на Н4

 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну приблизительно вот так, в понедельник как откроются торги думаю будет ГЭП серьезный вниз, посмотрим


Тут нельзя сказать однозначно. Новости всегда бьют сначала по фондам. Они и нефть могут дать общую обратную динамику. 

ГЭП будет, но далеко не факт что вниз. 

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

так вроде видно, по завершению бара в 16:00 на Н4

Что то пошло не так? Вы не расстраивайтесь, - всё в этой жизни, бывает- не так.

VOT TAK 

 
sterva:

Так и в каком же месте?

примерно до сюда будем вверх идти. или падать)))


 
Alexsandr San:

Что то пошло не так? Вы не расстраивайтесь, - всё в этой жизни, бывает- не так.

 

Да немного не так, не переживайте, разберемся.

 
ALEKSANDR GADZERA:

так вроде видно, по завершению бара в 16:00 на Н4

Вот как. Тогда понимаю. Хотя цифры не мешают.)

 
ALEKSANDR GADZERA:

примерно до сюда будем вверх идти. или падать)))


немного откатились, и теперь вниз думаю побыстрее

 
sterva:

Читала в новостях они потихоньку вливают немного больше 3 триллионов своей валюты для поддержания экономики.

По GPB/JPY цели прежние?

А Вы сомневаетесь???


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