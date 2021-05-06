FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 444
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А ты их знаешь? Или предполагаешь? Здесь принципиальная разница))) Обычно в этой ветке кто больше всех уверен, тот быстрее всех уходит в просадку
А вы сигналы посмотрите, и проанализируйте на счет просадки)))
А вы сигналы посмотрите, и проанализируйте на счет просадки)))
У вас нет ни одного сигнала, чтобы их анализировать.
У вас нет ни одного сигнала, чтобы их анализировать.
)))) К чему эта болтовня, вы же все видите. Вы видимо из тех у кого не получается торговать, но дико бесит успех других людей. это не страшно, таких много вы в этом не виноваты.
Вот смотрите вот это были сигналы:
1. #4123
2. #4124
3. #4126
4. #4132
5. #4137
6. #4151
7. #4173
8. #4179
9. #4182
10. #4183
И так далее....
У вас нет ни одного сигнала, чтобы их анализировать.
Чем вам не сигнал???
до
после
У вас нет ни одного сигнала, чтобы их анализировать.
EURUSD: и вот тут. Вам правда никому не угодишь.... покажите лучше если можете, утомили вы уже....
до
после
Ну вот еще немного и отбили вчерашнее недоразумение...
Обычно от R2 (1.29925) разворачивается
а бывает разгонится от R2 - и до конца недели не остановишь.
EURUSD ну все долшли до точки, закрылись- развернулись. поехали вниз.
EURUSD ну все долшли до точки, закрылись- развернулись. поехали вниз.
что то подсказывает - что она хочет потрогать 1.17500