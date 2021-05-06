FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 444

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Ivan Butko:

А ты их знаешь? Или предполагаешь? Здесь принципиальная разница))) Обычно в этой ветке кто больше всех уверен, тот быстрее всех уходит в просадку

А вы сигналы посмотрите, и проанализируйте на счет просадки)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

А вы сигналы посмотрите, и проанализируйте на счет просадки)))

У вас нет ни одного сигнала, чтобы их анализировать.

 
Vitaly Muzichenko:

У вас нет ни одного сигнала, чтобы их анализировать.

)))) К чему эта болтовня, вы же все видите. Вы видимо из тех у кого не получается торговать, но дико бесит успех других людей. это не страшно, таких много вы в этом не виноваты.

Вот смотрите вот это были сигналы:

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И так далее....

[Удален]  
Обычно от R2 (1.29925) разворачивается 
Файлы:
GBPUSDH2_1.29925.png  82 kb
 
Vitaly Muzichenko:

У вас нет ни одного сигнала, чтобы их анализировать.

Чем вам не сигнал???

до

после


 
Vitaly Muzichenko:

У вас нет ни одного сигнала, чтобы их анализировать.

EURUSD:  и вот тут. Вам правда никому не угодишь.... покажите лучше если можете, утомили вы уже....

до

после


 

Ну вот еще немного и отбили вчерашнее недоразумение...


[Удален]  
SanAlex:
Обычно от R2 (1.29925) разворачивается 

а бывает разгонится  от R2 - и до конца недели не остановишь.

 

EURUSD  ну все долшли до точки, закрылись- развернулись. поехали вниз.


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  ну все долшли до точки, закрылись- развернулись. поехали вниз.


что то подсказывает - что она хочет потрогать 1.17500

Файлы:
EURUSDM30_1.17500.png  41 kb
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