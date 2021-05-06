FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 553

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Высокий приоритет к исполнению.

 

серебро, буду пробовать реализовать разворот на Юг

 

 

GBPUSD Пробуем второй раз взять дневной максимум на несколько недель.


 

EURUSD  все ника не дается эта вершина, но думаю все будет хорошо.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD Пробуем второй раз взять дневной максимум на несколько недель.


ВЕчная проблема эти треугольники....


 

Поехали как сказал Гагарин !!!! Будьте осторожны... ./

 
ALEKSANDR GADZERA:

ВЕчная проблема эти треугольники....


GBPUSD  Ну вроде вышли из треугольника, обязательно свеча должна закрыться на этом или ниже уровне чтобы пошли дальше вниз.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  Ну вроде вышли из треугольника, обязательно свеча должна закрыться на этом или ниже уровне чтобы пошли дальше вниз.


Не много не так будет... ./ См. На график

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  Ну вроде вышли из треугольника, обязательно свеча должна закрыться на этом или ниже уровне чтобы пошли дальше вниз.

Куда делся сигнал?

 
Vitaly Muzichenko:

Куда делся сигнал?

да убрал пока, че на минуса смотреть, в плюс выведу, включу.

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