FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 553
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Высокий приоритет к исполнению.
серебро, буду пробовать реализовать разворот на Юг
GBPUSD Пробуем второй раз взять дневной максимум на несколько недель.
EURUSD все ника не дается эта вершина, но думаю все будет хорошо.
GBPUSD Пробуем второй раз взять дневной максимум на несколько недель.
ВЕчная проблема эти треугольники....
Поехали как сказал Гагарин !!!! Будьте осторожны... ./
ВЕчная проблема эти треугольники....
GBPUSD Ну вроде вышли из треугольника, обязательно свеча должна закрыться на этом или ниже уровне чтобы пошли дальше вниз.
GBPUSD Ну вроде вышли из треугольника, обязательно свеча должна закрыться на этом или ниже уровне чтобы пошли дальше вниз.
Не много не так будет... ./ См. На график
GBPUSD Ну вроде вышли из треугольника, обязательно свеча должна закрыться на этом или ниже уровне чтобы пошли дальше вниз.
Куда делся сигнал?
Куда делся сигнал?
да убрал пока, че на минуса смотреть, в плюс выведу, включу.