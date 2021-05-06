FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 126

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Всем привет . Прогноз. Смотреть полностью.


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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет . Прогноз. Смотреть полностью.


Это болтун. 

Ты просто сделай сравнение, что и как было в 2000 году, и что и как есть в 2020 году.

 
Олег avtomat:

Это болтун. 

Ты просто сделай сравнение, что и как было в 2000 году, и что и как есть в 2020 году.

В 2000 году бабушка еще могла торговать семечками и прочей мелочью, чтобы немного компенсировать свой невысокий социальный уровень. В 2020 ей для этого потребуется павильон и кассовый аппарат как минимум.

В целом стало настолько больше ограничений, насколько тогда бы никто не понял и не принял.

[Удален]  
Vitaliy Maznev:

В 2000 году бабушка еще могла торговать семечками и прочей мелочью, чтобы немного компенсировать свой невысокий социальный уровень. В 2020 ей для этого потребуется павильон и кассовый аппарат как минимум.

В целом стало настолько больше ограничений, насколько тогда бы никто не понял и не принял.

Речь идёт о стране, о России.

И не надо сводить всё к семечкам. Эти трюки врагов России известны.

 
Олег avtomat:

Речь идёт о стране, о России.

И не надо сводить всё к семечкам. Эти трюки врагов России известны.

У некоторых враги повсюду. Я могу добавить и в плюс. Дороги действительно стали намного лучше. Но дело не в семечках, а в башнях. Раньше они работали. А теперь все на автомате.

 
Aleksandr Yakovlev очередной #всепропаломывсеумрем. По его ощущениям, по его наблюдениям, и т.д. и т.п., и как таковое ни одного факта. А вообще не стоит провоцировать обсуждения на политические темы, не то сайт.
 
Первый прогноз
 
второй
 

eurusd


 

usdjpy


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