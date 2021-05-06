FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 126
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Всем привет . Прогноз. Смотреть полностью.
Всем привет . Прогноз. Смотреть полностью.
Это болтун.
Ты просто сделай сравнение, что и как было в 2000 году, и что и как есть в 2020 году.
Это болтун.
Ты просто сделай сравнение, что и как было в 2000 году, и что и как есть в 2020 году.
В 2000 году бабушка еще могла торговать семечками и прочей мелочью, чтобы немного компенсировать свой невысокий социальный уровень. В 2020 ей для этого потребуется павильон и кассовый аппарат как минимум.
В целом стало настолько больше ограничений, насколько тогда бы никто не понял и не принял.
В 2000 году бабушка еще могла торговать семечками и прочей мелочью, чтобы немного компенсировать свой невысокий социальный уровень. В 2020 ей для этого потребуется павильон и кассовый аппарат как минимум.
В целом стало настолько больше ограничений, насколько тогда бы никто не понял и не принял.
Речь идёт о стране, о России.
И не надо сводить всё к семечкам. Эти трюки врагов России известны.
Речь идёт о стране, о России.
И не надо сводить всё к семечкам. Эти трюки врагов России известны.
У некоторых враги повсюду. Я могу добавить и в плюс. Дороги действительно стали намного лучше. Но дело не в семечках, а в башнях. Раньше они работали. А теперь все на автомате.
eurusd
usdjpy