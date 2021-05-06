FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 434

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С 3 числа могут быть повышены спреды , а так же многократно увеличена волатильность на рынке.

Я отложу свою торговлю с 3 по 5 ноября.

Береженого бог бережет.

 
Aleksandr Yakovlev:

С 3 числа могут быть повышены спреды , а так же многократно увеличена волатильность на рынке.

Я отложу свою торговлю с 3 по 5 ноября.

Береженого бог бережет.

Чему быть, того не миновать...       


[Удален]  
Lesorub:

Евра на палке:


вроде как хочет вниз до 1.15832 Если пробьёт жёлтую линию, то может пойдёт верх.

Файлы:
EURUSDDaily_1.15832.png  65 kb
EURUSDDaily_1.07085.png  67 kb
 
Lesorub:

Евра на палке:


Илюха поторопился немного, от сюда должны упасть как мне кажется.
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Илюха поторопился немного, от сюда должны упасть как мне кажется.

как Вы видите движение по вашим графикам?

- я например без индикаторов, не смог бы понять вообще нечего. 

Файлы:
EURUSDM30_1.15832.png  40 kb
 
ALEKSANDR GADZERA:
Илюха поторопился немного, от сюда должны упасть как мне кажется.

Может быть...   


 
SanAlex:

как Вы видите движение по вашим графикам?

- я например без индикаторов, не смог бы понять вообще нечего. 

Просто не нарисовал линию с телефона  не удобно. Что значит как видите движение. Это же цена, все видят. Индикаторы вам ничего никогда не покажут полезного для торговли.
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Просто не нарисовал линию с телефона  не удобно. Что значит как видите движение. Это же цена, все видят. Индикаторы вам ничего никогда не покажут полезного для торговли.

;))) Это вам индикаторы ничего не показывают полезного для торговли. Но это означает лишь то, что вы не умеете пользоваться индикаторами.

 
Олег, умей слушать. 
[Удален]  
Алексей Тарабанов:
Олег, умей слушать. 

А я тебе посоветую научиться думать.

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