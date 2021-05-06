FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 434
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С 3 числа могут быть повышены спреды , а так же многократно увеличена волатильность на рынке.
Я отложу свою торговлю с 3 по 5 ноября.
Береженого бог бережет.
С 3 числа могут быть повышены спреды , а так же многократно увеличена волатильность на рынке.
Я отложу свою торговлю с 3 по 5 ноября.
Береженого бог бережет.
Чему быть, того не миновать...
Евра на палке:
вроде как хочет вниз до 1.15832 Если пробьёт жёлтую линию, то может пойдёт верх.
Евра на палке:
Илюха поторопился немного, от сюда должны упасть как мне кажется.
как Вы видите движение по вашим графикам?
- я например без индикаторов, не смог бы понять вообще нечего.
Илюха поторопился немного, от сюда должны упасть как мне кажется.
Может быть...
как Вы видите движение по вашим графикам?
- я например без индикаторов, не смог бы понять вообще нечего.
Просто не нарисовал линию с телефона не удобно. Что значит как видите движение. Это же цена, все видят. Индикаторы вам ничего никогда не покажут полезного для торговли.
;))) Это вам индикаторы ничего не показывают полезного для торговли. Но это означает лишь то, что вы не умеете пользоваться индикаторами.
Олег, умей слушать.
А я тебе посоветую научиться думать.