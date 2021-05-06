FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 274

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А, не, есть 1 сигнал закрытый. На нем средств нету. Открыт недели 2 назад.

Но он буз пополнения и ни 1 сделки нет на нем.

Но он не считается за сигнал.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

А, не, есть 1 сигнал закрытый. На нем средств нету. Открыт недели 2 назад.

Но он буз пополнения и ни 1 сделки нет на нем.

Но он не считается за сигнал.

Да ладно, не включай дурака
 
Vladimir Baskakov:
Да ладно, не включай дурака

Это не реклама. Сигнал не планируется выкладывать для публичности.


 
Aleksandr Yakovlev:

Это не реклама. Сигнал не планируется выкладывать для публичности.

Забей на него...он не знает куда желчь выплеснуть

Злой он!

 
MakarFX:

Забей на него...он не знает куда желчь выплеснуть

Злой он!

Ой, зря ты это сказал))) Держись теперь.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ой, зря ты это сказал))) Держись теперь.)))

Я не боюсь, я читал сказку про трех поросят "НеХ, НаХ, ПоХ")))
 
MakarFX:
Я не боюсь, я читал сказку про трех поросят "НеХ, НаХ, ПоХ")))

Приколол

 
Vladimir Baskakov:
Я же знаю для чего ведешь эту ветку. Рассчитываешь, что какой-нибудь твой сигнал выстрелить и ты его пропиаришь

Как открою сигнал, тебе первому сообщу. Не переживай.

 

По еньке в продажах. Бу уже как видите стоит.

Кто планирует продать, советую сделать как на скрине.


 

Канадец в принципе не плохо так спускается.

Надеюсь Иванушка заценит.

Да, и  еще. Еньку я продал повторно.

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