FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 274
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А, не, есть 1 сигнал закрытый. На нем средств нету. Открыт недели 2 назад.
Но он буз пополнения и ни 1 сделки нет на нем.
Но он не считается за сигнал.
А, не, есть 1 сигнал закрытый. На нем средств нету. Открыт недели 2 назад.
Но он буз пополнения и ни 1 сделки нет на нем.
Но он не считается за сигнал.
Да ладно, не включай дурака
Это не реклама. Сигнал не планируется выкладывать для публичности.
Это не реклама. Сигнал не планируется выкладывать для публичности.
Забей на него...он не знает куда желчь выплеснуть
Злой он!
Забей на него...он не знает куда желчь выплеснуть
Злой он!
Ой, зря ты это сказал))) Держись теперь.)))
Ой, зря ты это сказал))) Держись теперь.)))
Я не боюсь, я читал сказку про трех поросят "НеХ, НаХ, ПоХ")))
Приколол
Я же знаю для чего ведешь эту ветку. Рассчитываешь, что какой-нибудь твой сигнал выстрелить и ты его пропиаришь
Как открою сигнал, тебе первому сообщу. Не переживай.
По еньке в продажах. Бу уже как видите стоит.
Кто планирует продать, советую сделать как на скрине.
Канадец в принципе не плохо так спускается.
Надеюсь Иванушка заценит.
Да, и еще. Еньку я продал повторно.