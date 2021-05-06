FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 112
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Кто нибудь купил британца на провале?
было дело
но уже закрылся
было дело
но уже закрылся
А я взял по 1.2545 теперь не знаю в каком моменте закрываться...
Хотя это не заработок, вот настоящий заработок)))
Лондонская фармацевтическая компания Hvivo ищет 24 добровольца, которые готовы получить ослабленный штамм коронавируса, после чего на них будут тестироваться различные вакцины. За свои услуги участники проекта получат $4588, сообщает New York Post.Прямо сразу вспоминается фильм Без чувств...)
Все по фен шую. Импульс, перебитие, тест и сделка.
,,,,,,,,,,,, это канал в телеграмме я торгую по нему и в прибыли 2000 пунктов
Что дружочек, спамим, рекламой занимаемся
Что дружочек, спамим, рекламой занимаемся
Сказал похититель топовых веток;)
Нуу, как то громко сказано.
"Пятница 13" - бояться или нет!?
Опоздал с покупкой - может ещё вернётся в квадрат?
"Пятница 13" - бояться или нет!?
Опоздал с покупкой - может ещё вернётся в квадрат?
Не правильно квадраты рисуешь
Всем привет. Фунтена зафиксировал часть прибыли и остальное в БУ