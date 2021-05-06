FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 551

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Egor Manakhov:

Привет. Думаю для не секрет, что есть недельные тренды, которые формируют ЦБ допустим. Если тенденция сложилась и направление известно, в большинстве случаев не требуется ожидать открытие европы. Иначе можно и хороший вход пропустить

не секрет конечно, но сегодня пятница, куча народа будут фиксироваться, а куча просто в рынок не выйдет, уже вседела свои сделали, так что ход предсказанный может просто не состоятся

 
SanAlex:

почему-то MACD показывает верх - а Вы почему-то вниз


так все зависит от параметров, то есть количестве времени, которое взято в учет, у тебя один размер периода в анализе, у него другой, если у него меньше, то увидит тенденцию пораньше, если больше, то твой коррекцию показывает, у тебя какие параметры на каком тайме?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

так все зависит от параметров, то есть количестве времени, которое взято в учет, у тебя один размер периода в анализе, у него другой, если у него меньше, то увидит тенденцию пораньше, если больше, то твой коррекцию показывает, у тебя какие параметры на каком тайме?

У него часовой с прогнозом - значит прогноз делал на часовом, я ему на часовом показал движение верх по MACD

 
SanAlex:

У него часовой с прогнозом - значит прогноз делал на часовом, я ему на часовом показал движение верх по MACD. 

индюк хоть куда ставь, нужны параметры, с какого периода брать данные для расчета? Или ты чо, везде к одинаковыми параметрами МАКДи смотршь?

 
Vitaly Muzichenko:

Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.

Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)


Не МА ходит за ценой, а цена за МА. Во как!

 Не всё так однозначно. Всё взаимозависимо и завязано в тугой узел. Вопрос аналогичен, что первично - курица или яйцо. 

Цена зависит от сделок толпы, толпа торгует в направлении Ма, которая в свою очередь зависит от цены. Получается замкнутый круг.)

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

индюк хоть куда ставь, нужны параметры, с какого периода брать данные для расчета? Или ты чо, везде к одинаковыми параметрами МАКДи смотршь?

в очко!

 
SanAlex:

почему-то MACD показывает верх - а Вы почему-то вниз


Не использую индикаторы в их классическом виде из-за их мало эффективностью при торговле,

только мешают. MACD  и прочие индюки идут вслед за ценой и не могут отобразить всей картины происходящего

на рынке, если и используются только в качестве вспомогательного инструмента. 

 
SanAlex:

У него часовой с прогнозом - значит прогноз делал на часовом, я ему на часовом показал движение верх по MACD. 

дружище, ты чо обзываешься? Коли тупишь с параметрами, так и говори, поди со стандартными настройками везде МАкДи засовываешь, и прогнозы ставшь. Только теперь предупреждай всех, что у тебя и на Д1, и Н1 все одно... пипец, трейдер

 

откуда у уровней ноги растут?

Натуральный газ, поддержка с Месячного тайма 2,546, с 2016 года, а теперь Н1 сегодняшнего дня


 

Нужна для безопасности дэпо. Описывать саму суть не буду, так как у некоторых прогеров есть мои черновые работы.

Аффинаж я сам не придумывал взял это понятие из металлургии, так как это в моей работе является так же золотом

и некоторые принципы очень схожи при работе.

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