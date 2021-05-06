FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 551
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Привет. Думаю для не секрет, что есть недельные тренды, которые формируют ЦБ допустим. Если тенденция сложилась и направление известно, в большинстве случаев не требуется ожидать открытие европы. Иначе можно и хороший вход пропустить
не секрет конечно, но сегодня пятница, куча народа будут фиксироваться, а куча просто в рынок не выйдет, уже вседела свои сделали, так что ход предсказанный может просто не состоятся
почему-то MACD показывает верх - а Вы почему-то вниз
так все зависит от параметров, то есть количестве времени, которое взято в учет, у тебя один размер периода в анализе, у него другой, если у него меньше, то увидит тенденцию пораньше, если больше, то твой коррекцию показывает, у тебя какие параметры на каком тайме?
так все зависит от параметров, то есть количестве времени, которое взято в учет, у тебя один размер периода в анализе, у него другой, если у него меньше, то увидит тенденцию пораньше, если больше, то твой коррекцию показывает, у тебя какие параметры на каком тайме?
У него часовой с прогнозом - значит прогноз делал на часовом, я ему на часовом показал движение верх по MACD.
У него часовой с прогнозом - значит прогноз делал на часовом, я ему на часовом показал движение верх по MACD.
индюк хоть куда ставь, нужны параметры, с какого периода брать данные для расчета? Или ты чо, везде к одинаковыми параметрами МАКДи смотршь?
Проснутся, посмотрят на МА и вперёд.
Тут даже на каком-то форуме вычитал и заскринил - не сдержался:)
Не МА ходит за ценой, а цена за МА. Во как!
Не всё так однозначно. Всё взаимозависимо и завязано в тугой узел. Вопрос аналогичен, что первично - курица или яйцо.
Цена зависит от сделок толпы, толпа торгует в направлении Ма, которая в свою очередь зависит от цены. Получается замкнутый круг.)
индюк хоть куда ставь, нужны параметры, с какого периода брать данные для расчета? Или ты чо, везде к одинаковыми параметрами МАКДи смотршь?
в очко!
почему-то MACD показывает верх - а Вы почему-то вниз
Не использую индикаторы в их классическом виде из-за их мало эффективностью при торговле,
только мешают. MACD и прочие индюки идут вслед за ценой и не могут отобразить всей картины происходящего
на рынке, если и используются только в качестве вспомогательного инструмента.
У него часовой с прогнозом - значит прогноз делал на часовом, я ему на часовом показал движение верх по MACD.
дружище, ты чо обзываешься? Коли тупишь с параметрами, так и говори, поди со стандартными настройками везде МАкДи засовываешь, и прогнозы ставшь. Только теперь предупреждай всех, что у тебя и на Д1, и Н1 все одно... пипец, трейдер
откуда у уровней ноги растут?
Натуральный газ, поддержка с Месячного тайма 2,546, с 2016 года, а теперь Н1 сегодняшнего дня
Нужна для безопасности дэпо. Описывать саму суть не буду, так как у некоторых прогеров есть мои черновые работы.
Аффинаж я сам не придумывал взял это понятие из металлургии, так как это в моей работе является так же золотом
и некоторые принципы очень схожи при работе.